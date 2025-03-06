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Опубликовано 06 марта 2025, 21:04
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США отложили введение пошлин на автомобили из Канады и Мексики

Решение приняли после переговоров с руководством «Большой детройтской тройки»
Дональд Трамп отложил введение таможенных пошлин на ввоз автомобилей из Канады и Мексики. По данным информационного агентства Reuters, президент США ввел 30-дневую отсрочку для товаров, имеющих отношение к производству транспортных средств и укладывающихся в рамки соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Ожидается, что «торговая война» приведет к подорожанию машин на американском рынке.
США отложили введение пошлин на автомобили из Канады и Мексики
© Ford
Анастасия Мельник

Дональд Трамп принял решение о месячной отсрочке после переговоров с руководителями концернов Ford, General Motors и Stellantis. Американские автопроизводители поддержали идею введения пошлин, однако заявили, что хотят видеть больше определенности в тарифной политике страны.

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Помимо «Большой детройтской тройки», отсрочка президента США распространяется на компании Honda и Toyota. Согласно требованиям NAFTA, чтобы избежать заградительных пошлин, автомобили должны минимум на 75 процентов состоять из запчастей североамериканского производства.

Эксперты прогнозируют, что таможенные пошлины приведут к росту цен на машины в США на сумму от трех до семи тысяч долларов. Ожидается, что подорожание приведет к снижению активности на рынке, а производители будут вынуждены увеличить расходы на переоснащение производственных площадок.

В октябре прошлого года руководство КНР посоветовало своим автомобильным компаниям отказаться от инвестиций в страны Евросоюза. Такое решение власти приняли в ответ на планы ЕС ввести заградительные пошлины.

Источник:Reuters
Автор:Анастасия Мельник
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#Автопром