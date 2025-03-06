США отложили введение пошлин на автомобили из Канады и Мексики

Помимо «Большой детройтской тройки», отсрочка президента США распространяется на компании Honda и Toyota. Согласно требованиям NAFTA, чтобы избежать заградительных пошлин, автомобили должны минимум на 75 процентов состоять из запчастей североамериканского производства.

Эксперты прогнозируют, что таможенные пошлины приведут к росту цен на машины в США на сумму от трех до семи тысяч долларов. Ожидается, что подорожание приведет к снижению активности на рынке, а производители будут вынуждены увеличить расходы на переоснащение производственных площадок.