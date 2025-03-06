США отложили введение пошлин на автомобили из Канады и Мексики

США отложили введение пошлин на автомобили из Канады и МексикиРешение приняли после переговоров с руководством «Большой детройтской тройки»
Дональд Трамп принял решение о месячной отсрочке после переговоров с руководителями концернов Ford, General Motors и Stellantis. Американские автопроизводители поддержали идею введения пошлин, однако заявили, что хотят видеть больше определенности в тарифной политике страны.
Помимо «Большой детройтской тройки», отсрочка президента США распространяется на компании Honda и Toyota. Согласно требованиям NAFTA, чтобы избежать заградительных пошлин, автомобили должны минимум на 75 процентов состоять из запчастей североамериканского производства.
Эксперты прогнозируют, что таможенные пошлины приведут к росту цен на машины в США на сумму от трех до семи тысяч долларов. Ожидается, что подорожание приведет к снижению активности на рынке, а производители будут вынуждены увеличить расходы на переоснащение производственных площадок.
В октябре прошлого года руководство КНР посоветовало своим автомобильным компаниям отказаться от инвестиций в страны Евросоюза. Такое решение власти приняли в ответ на планы ЕС ввести заградительные пошлины.