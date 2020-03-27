Очень аэродинамичный пикап Ford выставили на продажу

Одним из невостребованных активов оказался Trunner, дизельный пикап Ford F-250 1999 года со срезанной крышей и удлиненным для лучшей аэродинамики «хвостом». С его помощью XCOR тестировала модель Lynx масштаба 1:3, разгоняясь машину до 160 километров на взлетно-посадочной полосе аэрокосмического испытательного центра в Мохаве, США.

По словам компании, такой способ оказался намного дешевле, чем если бы они продували ракетоплан в обычной аэродинамической трубе.