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15:29

Очень аэродинамичный пикап Ford выставили на продажу

Автомобиль использовали для испытаний ракетопланов

Алексей Носаченко
На онлайн-аукционе eBay продают необычный Ford F-250. Когда-то это был пикап 1999 года, который переделали в передвижную аэродинамическую трубу для тестирования масштабных моделей суборбитального ракетоплана Lynx компании XCOR Aerospace.

Автомобиль, который носит имя Trunner (от truck и Wind tunnel), в свое время приспособили для аэродинамических тестов ракетоплана Lynx. Компания XCOR Aerospace хотела сделать космический туризм относительно массовым явлением, и доставлять клиентов к звездам должны были именно такие челноки. По оценкам 2015 года, стоимость одного билета составила бы 150 000 долларов, что при сегодняшнем курсе эквивалентно 12 миллионам рублей. Однако в 2016-м компания остановила разработку Lynx, а годом позже объявила о банкротстве.

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Одним из невостребованных активов оказался Trunner, дизельный пикап Ford F-250 1999 года со срезанной крышей и удлиненным для лучшей аэродинамики «хвостом». С его помощью XCOR тестировала модель Lynx масштаба 1:3, разгоняясь машину до 160 километров на взлетно-посадочной полосе аэрокосмического испытательного центра в Мохаве, США.

По словам компании, такой способ оказался намного дешевле, чем если бы они продували ракетоплан в обычной аэродинамической трубе.

Продавец хочет выручить за Trunner всего три тысяч долларов (около 235 тысяч рублей). Вряд ли цена поднимется выше, так как автомобиль не представляет практически никакой ценности.

Источник: eBay