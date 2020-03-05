Стеганое одеяло из футболок Harley-Davidson продали за 767 тысяч рублей

К примеру, одеяло, созданное британским квилтером Бобби Парди, было продано на аукционе в конце февраля за 11 500 долларов (767 820 рублей). Мастер работал над ним около 60 часов, чтобы помочь девятилетней Адауре Кейфорд, которая в настоящее время проходит лечение от рака мозга.

Все вырученные средства пошли в благотворительный фонд, который помогает девочке жить с тяжелым заболеванием.