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5 марта, 17:25

Стеганое одеяло из футболок Harley-Davidson продали за 767 тысяч рублей

Все деньги пошли в фонд помощи ребенку, больному раком

Анастасия Дубина
На благотворительном аукционе, который устроил производитель мотоциклов Harley-Davidson, продали стеганое одеяло из футболок с символикой бренда. Финальная ставка составила 11 500 долларов (767,5 тысячи рублей по текущему курсу). Все деньги были отправлены на помощь ребенку, больному раком.

На протяжении своей истории имя Harley-Davidson стало настолько масштабным, что теперь это не просто производитель мотоциклов. Для многих людей бренд стал образом жизни. У поклонников существует множество вещей, которые так или иначе связаны с американским брендом: от оборудования и запчастей для мотоциклов до различных сувениров и предметов одежды.

Одними из самых популярных вещей во всем мире, позволяющими выразить свою любовь к «Харлею» являются стеганые одеяла ручной работы, которым посвящена целая индустрия. В Сети существует множество объявлений от людей, которые продают или просто демонстрируют свои одеяла. Как правило, цена на подобные изделия начинается от 100 долларов. Но существуют по-настоящему уникальные модели.

К примеру, одеяло, созданное британским квилтером Бобби Парди, было продано на аукционе в конце февраля за 11 500 долларов (767 820 рублей). Мастер работал над ним около 60 часов, чтобы помочь девятилетней Адауре Кейфорд, которая в настоящее время проходит лечение от рака мозга.

Все вырученные средства пошли в благотворительный фонд, который помогает девочке жить с тяжелым заболеванием.