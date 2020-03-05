Стеганое одеяло из футболок Harley-Davidson продали за 767 тысяч рублей

На протяжении своей истории имя Harley-Davidson стало настолько масштабным, что теперь это не просто производитель мотоциклов. Для многих людей бренд стал образом жизни. У поклонников существует множество вещей, которые так или иначе связаны с американским брендом: от оборудования и запчастей для мотоциклов до различных сувениров и предметов одежды.
Одними из самых популярных вещей во всем мире, позволяющими выразить свою любовь к «Харлею» являются стеганые одеяла ручной работы, которым посвящена целая индустрия. В Сети существует множество объявлений от людей, которые продают или просто демонстрируют свои одеяла. Как правило, цена на подобные изделия начинается от 100 долларов. Но существуют по-настоящему уникальные модели.
К примеру, одеяло, созданное британским квилтером Бобби Парди, было продано на аукционе в конце февраля за 11 500 долларов (767 820 рублей). Мастер работал над ним около 60 часов, чтобы помочь девятилетней Адауре Кейфорд, которая в настоящее время проходит лечение от рака мозга.
Все вырученные средства пошли в благотворительный фонд, который помогает девочке жить с тяжелым заболеванием.