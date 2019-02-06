Audi обновила внешность купе и родстеру TT RS

Самые заметные изменения во внешности Audi TT RS – это увеличившиеся в размере боковые воздухозаборники в переднем бампере, черные накладки на порогах, антикрыло нового дизайна с винглетами, а также элементы в задней части кузова, имитирующие воздуховоды. Для TT RS доступно восемь различных цветов окраса кузова, в том числе новый зеленый оттенок Kyalami, оранжевый Pulse и голубой Turbo.