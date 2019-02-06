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14:19

Audi обновила внешность купе и родстеру TT RS

Модель получила незначительные изменения в дизайне

Компания Audi обновила топовую модификацию семейства TT — TT RS. «Заряженные» купе и родстер получили лишь незначительные косметические изменения, сохранив прежнюю техническую начинку.
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Самые заметные изменения во внешности Audi TT RS это увеличившиеся в размере боковые воздухозаборники в переднем бампере, черные накладки на порогах, антикрыло нового дизайна с винглетами, а также элементы в задней части кузова, имитирующие воздуховоды. Для TT RS доступно восемь различных цветов окраса кузова, в том числе новый зеленый оттенок Kyalami, оранжевый Pulse и голубой Turbo.

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Под капотом модели по-прежнему установлен пятицилиндровый турбодвигатель объемом 2,5 литра. Его отдача составляет 400 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента. Агрегатированный с семиступенчатым «роботом» S tronic он разгоняет купе TT RS до «сотни» за 3,7 секунды (3,9 для родстера). Ограничитель максимальной скорости в 250 километров в час за доплату можно сдвинуть до 280-ти. Система полного привода quattro тоже осталась прежней.

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В оснащение Audi TT RS входит рулевое управление с прогрессивными характеристиками, 19- или 20-дюймовые колеса, спортивная подвеска с опциональными адаптивными амортизаторами, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, задние матричные фонари на органических светодиодах (опция), а также мультимедийный комплекс MMI с 4G WiFi и голосовым управлением, аудиосистема B&O.

Продажи обновленных Audi TT RS начнутся весной. В Германии за купе попросят минимум 67 700 евро (5,08 миллиона рублей), родстер — 70 500 евро (5,3 миллиона рублей).

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