Заезд на рекорд скорости повторят из-за скептиков

В ходе двух заездов по 11-километровому отрезку шоссе State Route 160 в штате Невада американский гиперкар SSC Tuatara показал среднюю скорость 508,73 километра в час — на 61,76 километра в час больше, чем смогли выжать из шведского Koenigsegg Agera RS тремя годами ранее на этой же трассе. Кроме рекорда скорости для серийных автомобилей, Tuatara побила ещё три: самая высокая скорость на дороге общего пользования (532,93 км/ч), самая быстрая миля на дороге общего пользования (503,92 км/ч) и самый быстрый километр на дороге общего пользования (517,16 км/ч). Однако многие отнеслись к этому скептически. Блогеры буквально разобрали на кадры видеоролик с записью заезда и нашли в нём некоторые спорные моменты.