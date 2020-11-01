В ходе двух заездов по 11-километровому отрезку шоссе State Route 160 в штате Невада американский гиперкар SSC Tuatara показал среднюю скорость 508,73 километра в час — на 61,76 километра в час больше, чем смогли выжать из шведского Koenigsegg Agera RS тремя годами ранее на этой же трассе. Кроме рекорда скорости для серийных автомобилей, Tuatara побила ещё три: самая высокая скорость на дороге общего пользования (532,93 км/ч), самая быстрая миля на дороге общего пользования (503,92 км/ч) и самый быстрый километр на дороге общего пользования (517,16 км/ч). Однако многие отнеслись к этому скептически. Блогеры буквально разобрали на кадры видеоролик с записью заезда и нашли в нём некоторые спорные моменты.
В частности, больше всего сомнений вызвало несоответствие данных телеметрии тем окрестностям шоссе, что отображаются на экране, но в SSC North America объяснили это неаккуратным монтажом видеоролика компанией Driven Studios. Якобы монтажёры не совсем корректно наложили показания спидометра на видео с разгоном гиперкара. Положить конец спорам решил основатель и руководитель SSC Джерод Шелби: он объявил, что заезд на рекорд скорости повторят из-за скептиков. Причём на сей раз их пригласят убедиться в этом воочию и тем самым развеять все сомнения. Повторный заезд состоится в ближайшем будущем, подробности будут объявлены позже.