Hyundai вывел на российский рынок спортивный Tucson N Line

«Туссан» в исполнении N Line может быть только полноприводным. Под капотом кроссовера установлен дизель 2.0 CRDi мощностью 185 лошадиных сил, совмещенный с восьмидиапазонным автоматом. Для придания более спортивного характера вседорожнику перенастроили подвеску — передние пружины жестче обычных на восемь, а задние — на пять процентов, — а также подкорректировали программу управления электроусилителем руля.

В Европе у «эн-лайна» моторная гамма другая: дизели 1.6 CRDi (136 сил) и 2.0 CRDi (185 сил), оба c 48-вольтовым стартер-генератором, а также бензиновый турбомотор 1.6l T-GDI мощностью 177 лошадиных сил.