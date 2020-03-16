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10:36

Hyundai вывел на российский рынок спортивный Tucson N Line

Новинка стоит от 2 199 000 рублей

Алексей Носаченко
В России начались продажи кроссовера Hyundai Tucson в исполнении N Line. Такие вседорожники отличаются особыми настройками подвески и рулевого управления, а также специальными элементами декора экстерьера и интерьера. Цены на Tucson N Line начинаются от 2 199 000 рублей.

На российском рынке Hyundai Tucson N Line предлагается только в двух комплектациях: Dynamic и High-Tech. Внешне опознать «спортивный» кроссовер можно по уникальному рисунку дневных ходовых огней, измененным бамперам, затемненной решетке радиатора и черным элементам экстерьера: корпусам зеркал, молдингам, спойлеру. В салоне обращают внимание сиденья из кожи и замши с прострочкой красными нитками, черный потолок и декоративные планки цвета «темный хром».

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«Туссан» в исполнении N Line может быть только полноприводным. Под капотом кроссовера установлен дизель 2.0 CRDi мощностью 185 лошадиных сил, совмещенный с восьмидиапазонным автоматом. Для придания более спортивного характера вседорожнику перенастроили подвеску — передние пружины жестче обычных на восемь, а задние — на пять процентов, — а также подкорректировали программу управления электроусилителем руля.

В Европе у «эн-лайна» моторная гамма другая: дизели 1.6 CRDi (136 сил) и 2.0 CRDi (185 сил), оба c 48-вольтовым стартер-генератором, а также бензиновый турбомотор 1.6l T-GDI мощностью 177 лошадиных сил.

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В оснащение Hyundai Tucson N Line вошли светодиодные фары, центральный дисплей диагональю восемь дюймов, система бесключевого доступа, электропривод двери багажника, электрорегулировка водительского кресла в 10 направлениях, двухзонный климат-контроль, подогрев руля, передних и задних сидений, а также беспроводное зарядное устройство.

В топовой комплектации High-Tech (2 349 000 рублей) к уже имеющему набору оборудования добавится панорамная крыша, электроприводов сиденья переднего пассажира и комплекс систем активной безопасности Smart Sense. В него включены адаптивный круиз, функция удержания в полосе, контроля за мертвыми зонами и слежения за состоянием водителя.