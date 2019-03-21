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11:39

Tucson первым из кроссоверов Hyundai получил «спортивную» версию N Line

Отличия от обычного вседорожника заключаются в настройках подвески и декоре

Компания Hyundai представила свой первый кроссовер из «спортивной» линейки N Line — Tucson N Line. Вседорожник получил особые настройки подвески и рулевого управления, а также специальные элементы декора экстерьера и интерьера.

Перенастроенная подвеска призвана сделать характер Tucson чуть более «спортивным». Для этого на версии N Line используются другие пружины: передние жестче обычных на восемь, а задние — на пять процентов. Переписанная программа управления электроусилителем руля отвечает за более прямой, линейный отклик.

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У Hyundai Tucson N Line другие бамперы, решетка радиатора с рисунком в темную сетку и 19-дюймовые колеса. Боковые зеркала и задний спойлер выкрашены в «черный глянец». Кроме того, отличить N Line от обычного версии кроссовера можно по затемненным рамкам дверей, уникальному рисунку дневных ходовых огней и фарам с черной подложной. Украшением салона «спортивного» Tucson стали сиденья с комбинированной отделкой кожей и замшей, алюминиевые накладки на педали и N-рычаг коробки передач.

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Гамма двигателей Hyundai Tucson N Line состоит из трех агрегатов мощностью от 136 до 185 лошадиных сил: дизелей 1.6 CRDi и 2.0 CRDi c 48-вольтовый стартер-генератором MHSG, а также бензинового турбомотора 1.6l T-GDI мощностью 177 лошадиных сил. Привод в зависимости от выбора двигателя может быть передним или полным. Коробка — шестиступенчатая «механика», семиступенчатый «робот» или восьмидиапазонный «автомат».

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