Tucson первым из кроссоверов Hyundai получил «спортивную» версию N Line

У Hyundai Tucson N Line другие бамперы, решетка радиатора с рисунком в темную сетку и 19-дюймовые колеса. Боковые зеркала и задний спойлер выкрашены в «черный глянец». Кроме того, отличить N Line от обычного версии кроссовера можно по затемненным рамкам дверей, уникальному рисунку дневных ходовых огней и фарам с черной подложной. Украшением салона «спортивного» Tucson стали сиденья с комбинированной отделкой кожей и замшей, алюминиевые накладки на педали и N-рычаг коробки передач.