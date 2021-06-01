Объявлены цены на новый Hyundai Tucson для России

Изменения в дизайне кроссовера четвертого поколения носят революционный характер. Tucson обзавелся сложной передней оптикой в форме бумерангов, которая визуально объединена с решеткой радиатора и состоит из трапециевидных элементов. Ниже расположены блоки ближнего и дальнего света, замаскированные под противотуманки. Не менее сложной выглядит рельеф боковин из многочисленных ломаных линий.
В салоне — виртуальная панель приборов диагональю 10,25 дюйма и центральная консоль, лишенная физических кнопок. Диагональ экрана мультимедийной системы может достигать 10,25 дюйма в зависимости от уровня оснащения.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Hyundai
Для российского рынка заявлены три модификации: две бензиновые и дизельная. Базовый двигатель — двухлитровый «атмосферник» семейства Smartstream от Elantra, который выдает 150 лошадиных сил и сочетается с шестиступенчатой «механикой» либо шестидиапазонным автоматом. Привод передний либо полный с муфтой на задней оси.
Также на старте продаж доступна версия с турбодизелем 2.0 на 186 лошадиных сил, который работает в тандеме с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Позже появится и самый мощный вариант с 2,5-литровым бензиновым агрегатом с отдачей 190 лошадиных сил.
Ниже в таблице приведены цены и комплектации нового Hyundai Tucson для России.
|Комплектация
|2.0 MPI 2WD, MT6
|2.0 MPI 2WD АT6
|2.0 MPI 4WD MT6
|2.0 MPI 4WD АT6
|2.0 MPI 4WD АT6
|2.5 GDI 4WD АT8
|2.0 CRDi 4WD АT8
|Classic
|1 869 000
|1 929 000
|—
|—
|—
|Family
|—
|2 019 000
|2 059 000
|2 119 000
|2 269 000
|—
|Lifestyle
|—
|2 169 000
|—
|2 269 000
|2 419 000
|2 519 000
|Prestige
|—
|—
|—
|2 499 000
|2 669 000
|2 769 000
|Visioner
|—
|—
|—
|—
|2 899 000
|2 999 000
В зависимости от версии модель прибавила от 110 до 450 тысяч рублей по сравнению с кроссовером предыдущего поколения.
В России Tucson доступен в длиннобазной версии, которая уже продается в Южной Корее и Китае: такой кроссовер достигает в длину 4,63 метра против 4,5 метра у европейского варианта. Дорожный просвет составляет 181 миллиметр. Объем багажника равен 539 литрам (под полкой) или 1903 литрам при сложенных задних сиденьях.
Первую партию Tucson для России привезли с завода в Южной Корее, однако уже в ближайшее время модель встанет на конвейер калининградского «Автотора».
Кроссовер Tucson — одна из самых популярных моделей в линейке Hyundai. С момента появления кроссовера на рынке в 2004 году он сменил четыре поколения и разошелся по всему миру в количестве 1,4 миллиона экземпляров.