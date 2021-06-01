Объявлены цены на новый Hyundai Tucson для России

Изменения в дизайне кроссовера четвертого поколения носят революционный характер. Tucson обзавелся сложной передней оптикой в форме бумерангов, которая визуально объединена с решеткой радиатора и состоит из трапециевидных элементов. Ниже расположены блоки ближнего и дальнего света, замаскированные под противотуманки. Не менее сложной выглядит рельеф боковин из многочисленных ломаных линий.

В салоне — виртуальная панель приборов диагональю 10,25 дюйма и центральная консоль, лишенная физических кнопок. Диагональ экрана мультимедийной системы может достигать 10,25 дюйма в зависимости от уровня оснащения.