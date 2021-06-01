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Объявлены цены на новый Hyundai Tucson для России

Сменивший поколение кроссовер вышел на российский рынок с начальным ценником 1,8 миллиона рублей

Новый Hyundai Tucson для России © Hyundai
Лиза Будрина
Hyundai Tucson, который сменил поколение осенью прошлого года, вышел на российский рынок: кроссовер радикально преобразился, получил три модификации, в том числе с двухлитровым мотором от Elantra, и подорожал на 110-450 тысяч рублей по сравнению с предшественником. Цены на новинку начинаются от 1 869 000 рублей.

Изменения в дизайне кроссовера четвертого поколения носят революционный характер. Tucson обзавелся сложной передней оптикой в форме бумерангов, которая визуально объединена с решеткой радиатора и состоит из трапециевидных элементов. Ниже расположены блоки ближнего и дальнего света, замаскированные под противотуманки. Не менее сложной выглядит рельеф боковин из многочисленных ломаных линий.

В салоне — виртуальная панель приборов диагональю 10,25 дюйма и центральная консоль, лишенная физических кнопок. Диагональ экрана мультимедийной системы может достигать 10,25 дюйма в зависимости от уровня оснащения.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Hyundai

Для российского рынка заявлены три модификации: две бензиновые и дизельная. Базовый двигатель — двухлитровый «атмосферник» семейства Smartstream от Elantra, который выдает 150 лошадиных сил и сочетается с шестиступенчатой «механикой» либо шестидиапазонным автоматом. Привод передний либо полный с муфтой на задней оси.

Также на старте продаж доступна версия с турбодизелем 2.0 на 186 лошадиных сил, который работает в тандеме с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Позже появится и самый мощный вариант с 2,5-литровым бензиновым агрегатом с отдачей 190 лошадиных сил.

Ниже в таблице приведены цены и комплектации нового Hyundai Tucson для России.

Комплектация2.0 MPI 2WD, MT62.0 MPI 2WD АT62.0 MPI 4WD MT62.0 MPI 4WD АT62.0 MPI 4WD АT62.5 GDI 4WD АT82.0 CRDi 4WD АT8
Classic1 869 0001 929 000
Family2 019 0002 059 0002 119 0002 269 000
Lifestyle2 169 0002 269 0002 419 0002 519 000
Prestige2 499 0002 669 0002 769 000
Visioner2 899 0002 999 000

В зависимости от версии модель прибавила от 110 до 450 тысяч рублей по сравнению с кроссовером предыдущего поколения.

В России Tucson доступен в длиннобазной версии, которая уже продается в Южной Корее и Китае: такой кроссовер достигает в длину 4,63 метра против 4,5 метра у европейского варианта. Дорожный просвет составляет 181 миллиметр. Объем багажника равен 539 литрам (под полкой) или 1903 литрам при сложенных задних сиденьях.

Первую партию Tucson для России привезли с завода в Южной Корее, однако уже в ближайшее время модель встанет на конвейер калининградского «Автотора».

Кроссовер Tucson — одна из самых популярных моделей в линейке Hyundai. С момента появления кроссовера на рынке в 2004 году он сменил четыре поколения и разошелся по всему миру в количестве 1,4 миллиона экземпляров.

Источник: пресс-служба Hyundai