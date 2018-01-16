Новинку представили на крупнейшей выставке тюнинга в Токио

Пульс

Японские тюнеры превратили классическое купе Lamborghini в шоу-кар

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16 января 2018

Японское ателье Liberty Walk на тюнинг-шоу в Токио представило классическое купе Lamborghini Miura, выполненное в стиле «кайдо». Фотографии автомобиля, который получил заниженную подвеску и расширители колесных арок, опубликованы Instagram-пользователем akihirata_s2k.

Как уточняет издание Speed Hunters, специалисты Liberty Walk доработали не оригинальную модель, а сделали собственную реплику с кастомным кузовом. Для этого они использовали шасси и двигатель реплики другого спорткара — Ford GT40.

Суперкар GT40 оснащался семилитровой «восьмеркой» мощностью 485 лошадиных сил и 644 Нм крутящего момента. До «сотни» машина с таким двигателем могла разгоняться за 5,2 секунды.

Lamborghini Miura

Lamborghini Miura

Lamborghini Miura выпускалась в период с 1966 по 1973 год. Это был среднемоторный двухместный спорткар, оснащенный 3,9-литровым двигателем V12. Отдача мотора составляла 350 лошадиных сил и 378 Нм крутящего момента. Двигатель сочетался с пятиступенчатой «механикой».

Самая мощная модификация Miura — Super Veloce — комплектовалась мотором мощностью 385 лошадиных сил (388 Нм). Опциональным для таких машин также был самоблокирующийся дифференциал в задней оси.

Всего компания Lamborghini выпустила 763 экземпляра «Миуры».

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Фото: akihirata_s2k | instagram.com
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