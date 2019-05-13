Оформлять тюнинг разрешат через госуслуги

Согласно новому регламенту, чтобы установить газобаллонное оборудование, фаркоп или внести другие изменения, собственнику автомобиля сначала нужно получить разрешение в ГИБДД. Для этого придется предоставить заключение испытательной лаборатории на предмет возможности таких переделок. Получить разрешение ГИБДД можно будет в электронном виде через портал Госуслуг.

При этом отказать в выдаче разрешения сотрудники ГИБДД могут в случаях, если изменится максимальная разрешенная масса автомобиля, будет произведена замена части или всего кузова, а также если планируется установка грузоподъемного оборудования. Срок проверки в ГИБДД не должен превышать трех дней.