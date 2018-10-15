Посмотрите на разгон до 810 км/ч с места пилота

Длина Turbinator II составляет 10,67 метра. Масса — 2245 килограммов. Автомобиль оснащен двигателем Lycoming T55-L-712, который ставится в том числе на транспортные вертолеты «Чинук». Он приводит в движение все четыре колеса «Турбинатора», обутые в специальные покрышки Mickey Thompson.
Видео: Jinx Vesco
Скорость Тeam Vesco не была зафиксирована как официальная, так как по правилам, рекордом признается средняя скорость в двух заездах, проведенных в противоположном направлении. Второму заезду Turbinator II помешал дождь.