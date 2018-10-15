Посмотрите на разгон до 810 км/ч с места пилота

Американская команда Team Vesco во время соревнований World Speed Finals на соляном озере Бонневиль установила неофициальный рекорд скорости для автомобилей с приводом на колеса. Её Turbinator II, оснащенный 5000-сильным газотурбинным двигателем от вертолета, смог разогнаться до 503,332 мили в час (810,03 километра в час).