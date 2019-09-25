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19:10

Турбомотор прибавил 90 тысяч рублей к цене Chery Tiggo 4

Новая комплектация обойдется в 1 189 900 рублей

Новая комплектация китайского кроссовера Chery Tiggo 4 с роботизированной коробкой передач и турбомотором обойдется покупателям в 1 189 900 рублей.

Об этом «Китайским новостям» рассказали два источника в дилерской сети производителя. В компании эту информацию пока не подтвердили — официальный прайс-лист обещали опубликовать в октябре, когда начнутся продажи Tiggo 4 в комплектации Cosmo.

Эта версия отличается новым двигателем: впервые Tiggo 4 будет доступен с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил и роботизированной трансмиссией. С места до 100 километров в час автомобиль сможет разгоняться за 9,7 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составит 7,2 литра.

Помимо новой силовой установки, комплектация Cosmo получит иную центральную консоль и дефлекторы для второго ряда. Кроме того, в списке оснащения появится электронный стояночный тормоз, шесть подушек безопасности и электроусилитель руля.

На данным момент Chery Tiggo 4 представлен в России в трех комплектациях. У всех вариантов под капотом стоит одинаковый двухлитровый «атмосферник» мощностью 122 лошадиные силы. Базовая Start оснащается механической коробкой передач, версии Comfort и Techno комплектуются вариатором.

Стоимость начальной версии кроссовера от 899 900 рублей. Tiggo 4 Comfort обойдется минимум в 1 029 900 рублей, а топовая модификация — в 1 099 900 рублей. Таким образом, турбированный Tiggo 4 Cosmo будет стоить на 90 000 рублей дороже нынешней максимальной комплектации.