Турбомотор прибавил 90 тысяч рублей к цене Chery Tiggo 4

Об этом «Китайским новостям» рассказали два источника в дилерской сети производителя. В компании эту информацию пока не подтвердили — официальный прайс-лист обещали опубликовать в октябре, когда начнутся продажи Tiggo 4 в комплектации Cosmo.

Эта версия отличается новым двигателем: впервые Tiggo 4 будет доступен с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил и роботизированной трансмиссией. С места до 100 километров в час автомобиль сможет разгоняться за 9,7 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составит 7,2 литра.