Полиция Туркменистана потребовала отправить на штафстоянки все небелые машины

Пульс

В Туркменистане запретили любые машины, кроме белых

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11 января 2018

Полиция в Туркменистане приступила к отлову автомобилей всех цветов, кроме белого. Стражи порядка требует отправить машины, например, синего, красного или зеленого цветов на штрафстоянки. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана».

[Запрет на черные машины и другие странные автомобильные законы мира](https://motor.ru/selector/drivinglaws.htm)

Запрет на черные машины и другие странные автомобильные законы мира

Издание отмечает, что полицейские не только требуют отвезти автомобиль на штрафную стоянку, но также перекрасить его или прекратить эксплуатацию. При этом все требования выдвигаются без объяснения причин.

Со 2 января в Туркменистане ввели запрет на использование автомобилей с черным и темным цветом кузова. При этом еще в конце 2017 года машины таких цветов изымали у владельцев по требованию полиции и возвращали лишь под расписку о том, что хозяева транспортных средств обязуются их перекрасить.

Вместе с этим в Туркменистане запретили садиться за руль женщинам.

Еще в 2015 году в стране вступил в силу негласный запрет на ввоз автомобилей черного цвета. Предполагается, что причиной для такого решения стала вера местных властей в том, что белые машины приносят удачу, но подтверждения этой информации нет.

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