Послушайте, как звучит «восьмерка» на TVR Griffith

TVR Griffith представили в сентябре прошлого года. В основе спорткара лежит шасси из углеволокна и стали, изготовленное по технологии iStream. Эту систему сборки автомобилей придумал разработчик McLaren F1 Гордон Мюррей. Griffith оснащен атмосферным мотором 5.0 V8, отдача которого составляет 507 лошадиных сил, и шестиступенчатой «механикой» Tremec Magnum XL. С места до «сотни» спорткар разгоняется за 3,9 секунды.
Видео: Avon Tyres
Среди особенностей спорткупе — полностью плоское днище с граунд-эффектом, который усиливает массивный диффузор. На высокой скорости между поверхностью дороги и машиной создается область низкого давления, обеспечивающая дополнительную прижимную силу. Благодаря этому Griffith может набирать «максималку» в 325 километров в час.