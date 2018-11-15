Послушайте, как звучит «восьмерка» на TVR Griffith

TVR Griffith представили в сентябре прошлого года. В основе спорткара лежит шасси из углеволокна и стали, изготовленное по технологии iStream. Эту систему сборки автомобилей придумал разработчик McLaren F1 Гордон Мюррей. Griffith оснащен атмосферным мотором 5.0 V8, отдача которого составляет 507 лошадиных сил, и шестиступенчатой «механикой» Tremec Magnum XL. С места до «сотни» спорткар разгоняется за 3,9 секунды.