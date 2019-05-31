Смотрим гонки: все самые важные трансляции 1-2 июня

WRC
• WRC, Ралли Португалия. Чтобы в прямом эфире следить за чемпионатом мира по ралли, потребуется подписка на платный онлайн-сервис WRC+ All Live за 8,99 евро в месяц (650 рублей). Прямая трансляция со спецучастков ралли Португалии началась уже в пятницу, в субботу она продолжится в 10:30 по Москве, в воскресенье — в 10:25.
IndyCar
• В эти же выходные состоится сразу два этапа серии IndyCar. Лучшие «формульные» гонщики Америки будут соревноваться на временной трассе, проложенной на живописном острове Белль-Айл в Детройте, на одноименной реке.
Заезды можно посмотреть на канале Viasat Sport HD, который доступен у многих операторов платного телевидения, а также в онлайн-кинотеатре в онлайн-кинотеатре ViP Play. Прямая трансляция первой гонки начнется в субботу, в 22:00 по московскому времени; в 19:00 воскресенья её повторят в записи. Вторая гонка будет транслироваться в 22:00 воскресенья.
Formula Renault
• Молодежную серию «Еврокубок Формулы Renault» в эти выходные принимает французский автодром «Поль Рикар». Юные пилоты выступают на одинаковых болидах итальянской фирмы Tatuus: с сезона-2019 это шасси модели T-318 с турбомоторами Renault 1.8 мощностью 270 лошадиных сил.
Этот монокубок считается важной ступенью в карьере гонщика: многие из участников через несколько лет попадут в высшие эшелоны мирового автоспорта, а некоторые — даже в Формулу-1. Но для нас главный интерес представляет выступление российского гонщика Александра Смоляра. 18-летний уроженец Южно-Сахалинска ездит за команду SMP Racing. В этом сезоне он уже одержал две победы, и всерьез претендует на чемпионский титул: сейчас он занимает в серии второе место.
Прямые трансляции соревнований будут идти на канале Renault Sport в Youtube. Передача с первой гонкой уик-энда начнется в 16:35 субботы. В воскресенье в 10:30 покажут квалификацию ко второй гонке, а в 16:00 — саму гонку.
Длинные гонки
• 1000-километровая гонка на автодроме «Поль Рикар»: четвертый этап серии Blancpain Endurance. Формальный статус серии Blancpain невысок, но де-факто это одни из самых престижных соревнований в категории «Гран-Туризмо» — с сильными экипажами, мощными командами и быстрой 600-сильной техникой класса GT3.
В гонке примет участие собралось 49 экипажей по три гонщика в каждом, в числе которых несколько россиян: Михаил Алёшин (SMP Racing, Ferrari 488 GT3), Леонид Мащицкий (Barwell Motorsport, Lamborghini Huracán GT3 EVO), Тимур Богуславский (Akka ASP Team, Mercedes-AMG GT3), Денис Булатов и Ринат Салихов (Rinaldi Racing, Ferrari 488 GT3).
Прямые трансляции соревнований будут идти в субботу на официальном канале в Youtube с комментариями на двух языках — английском и французском. В 11:25 начнется показ квалификационных заездов (они проходят в три сегмента), а в 18:30 стартует трансляция гонки.
NASCAR
• NASCAR в Поконо: в эти выходные состоится четырнадцатый этап самой популярной гоночной серии в США — Monster Energy NASCAR Cup Series. 400-мильная гонка пройдёт на четырёхкилометровом профилированном треке необычной формы. Среди гонщиков он известен как «Tricky triangle», «хитрый треугольник» — в плане он выглядит как треугольник с закругленными углами, причём различаются длина прямиков, крутизна поворотов и наклон бэнкинга.
Прямая трансляция на каналах «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также на онлайн-ресурсе SportBox начинается в 21:00 вечером воскресенья.