Смотрим гонки: все самые важные трансляции 1-2 июня

Заезды можно посмотреть на канале Viasat Sport HD, который доступен у многих операторов платного телевидения, а также в онлайн-кинотеатре в онлайн-кинотеатре ViP Play. Прямая трансляция первой гонки начнется в субботу, в 22:00 по московскому времени; в 19:00 воскресенья её повторят в записи. Вторая гонка будет транслироваться в 22:00 воскресенья.

Formula Renault

• Молодежную серию «Еврокубок Формулы Renault» в эти выходные принимает французский автодром «Поль Рикар». Юные пилоты выступают на одинаковых болидах итальянской фирмы Tatuus: с сезона-2019 это шасси модели T-318 с турбомоторами Renault 1.8 мощностью 270 лошадиных сил.