Смотрим гонки: все самые важные трансляции 6-7 июля

В рамках этого же уик-энда на Норисринге пройдут соревнования классических кузовных автомобилей. На старт гонки серии Tourenwagen Classics выйдут BMW M3, Mercedes-Benz 190E, Ford Sierra RS Cosworth и другая техника 80-90-х годов. Трансляция будет вестись через Youtube. Прямое включение с квалификации начнётся в субботу в 17:55, а чтобы посмотреть гонку, на Youtube нужно будет зайти в воскресенье, в 16:30 по Москве.

Серия WTCR

В этот же уик-энд состоится шестой этап престижной кузовной серии WTCR, которая пришла на смену Чемпионату мира по кузовным гонкам (WTCC). Гонки пройдут на временной трассе, проложенной по улицам португальского городка Вилья Реал.