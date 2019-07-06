Смотрим гонки: все самые важные трансляции 6-7 июля

DTM
Престижную немецкую гоночную серию DTM в этот уик-энд принимает Норисринг — временная трасса, проложенная по улицам Нюремберга.
Сами организаторы называют DTM «самыми быстрыми в мире кузовными гонками», но в реальности это, конечно, не так: все машины — прототипы с углепластиковым монококом, лишь внешне напоминающие серийную технику. Под капотами всех машин — двухлитровые турбомоторы мощностью около 600 лошадиных сил, которые пришли на смену атмосферным моторам V8 объёмом 4 литра. Серия пользуется поддержкой автопроизводителей. В гонках принимают участие автомобили трех марок. До недавних пор это были Audi, BMW и Mercedes-Benz, но в этом году на смену последнему пришёл Aston Martin.
Гонки четвёртого этапа серии DTM на Норисринге будут транслироваться в прямом эфире на официальном канале серии в Youtube. Показ квалификационного заезда к первой гонке уик-энда стартует уже в 11:15 в субботу, в 14:15 начнётся сама гонка. Вторая гонка и квалификация к ней будут транслироваться в воскресенье, в 11:20 и 14:15. Обратите внимание, что организаторы дают три дополнительных стрима с онбордами — по одному для гонщиков от каждого из трех брендов. Все стримы сведены в единый, удобный для переключения интерфейс на официальном сайте серии. Пресс-конференции после финиша каждой из гонок транслируются через Facebook.
В рамках этого же уик-энда на Норисринге пройдут соревнования классических кузовных автомобилей. На старт гонки серии Tourenwagen Classics выйдут BMW M3, Mercedes-Benz 190E, Ford Sierra RS Cosworth и другая техника 80-90-х годов. Трансляция будет вестись через Youtube. Прямое включение с квалификации начнётся в субботу в 17:55, а чтобы посмотреть гонку, на Youtube нужно будет зайти в воскресенье, в 16:30 по Москве.
Серия WTCR
В этот же уик-энд состоится шестой этап престижной кузовной серии WTCR, которая пришла на смену Чемпионату мира по кузовным гонкам (WTCC). Гонки пройдут на временной трассе, проложенной по улицам португальского городка Вилья Реал.
Автомобили здесь построены на базе серийных переднеприводников, и оснащаются двухлитровыми турбомоторами мощностью около 350 лошадиных сил: это Audi RS3, Alfa Romeo Giulietta, Honda Civic Type-R, Hyundai i30 N, Volkswagen Golf GTI и другие. Аналогичные машины используются в отечественном чемпионате СМП РСКГ, в самом быстром классе «Туринг».
Среди почти трех десятков пилотов — ветераны кузовных гонок Габриэле Тарквини и Иван Мюллер, бывший пилот Формулы-1 Тьяго Монтейро, знакомые нам по выступлениям на Ладах Роб Хафф и Ники Катсбург...
Эти соревнования традиционно транслируются телеканалами сети Eurosport, но из-за теннисного турнира в Уимблдоне не все покажут в прямом эфире. Первая гонка уик-энда в субботу будет показана со смещением во времени, в 19:05 на каналах Eurosport 2 и Eurosport Gold. А вот обе воскресные гонки покажут в прямом эфире — в 17:15 и 18:30 на тех же каналах. Между заездами на Youtube)(https://www.youtube.com/user/TheFIAWTCC/videos?view=2&flow=grid) в прямом эфире будут транслировать репортажи из боксов и интервью с участниками.
Мировой ралли-кросс
Шестой этап чемпионата мира по ралли-кроссу состоится в Швеции, на автодроме в Хольесе. Для нас особый интерес представляют выступления Тимура Тимерзянова, который ездит в «королевском» зачете Supercars. Казанец уже одержал первую победу в Чемпионате мира на третьем этапе чемпионата в Спа.
Следить за заездами можно будет онлайн: организаторы будут вести бесплатные трансляции на своём канале в Youtube.
В субботу в 11:50 и 15:20 начнутся трансляции с первого и втрого квалификационного заезда в дивизионе Supercars, в 18:25 начнется эфир с квалификационных заездов в младших дивизионах RX2 и EuroRX. В воскресенье в 10:50 стартует эфир с третьей и четвертой квалификационных сессий, а в 15:00 будет прямое включение с финальных заездов.
Также заезды покажут в записи на телевидении: в ночь с воскресенья на понедельник в 00:25 на канале «Матч! Арена» и в 04:00 на канале «Матч! Планета».
Фестиваль скорости в Гудвуде
Гудвудский фестиваль скорости — одно из самых известных и раскрученных мероприятий в мире классических автомобилей. Причем в поместье у лорда Марча проводится не только статическая выставка спортивных и гоночных автомобилей, но также и заезды по трассе вокруг замка — в которых участвует всё что угодно: от машин начала XX века до болидов «Формулы-1», от болидов WRC до дакаровских КАМАЗов.
Прямая трансляция с трассы импровизированного подъёма на холм ведётся весь уик-энд на официальном канале фестиваля в Youtube.
Ралли-рейд «Шёлковый путь»
Российский ралли-марафон «Шёлковый путь» уже не первый год претендует на звание «альтернативного Дакара». На этот раз внедорожная многодневка 6 июля возьмет старт в Иркутске, и пройдёт по территории трёх стран — России, Монголии и Китая, захватив участок пустыни Гоби.
Репортаж с первого участка многодневного ралли можно будет увидеть на канале «Матч ТВ» в воскресенье в 9:00 и на канале «Матч! Арена» в 11:35.
NASCAR
NASCAR в Дайтоне. В самой популярной гоночной серии США ровно середина сезона: в этот уик-энд состоится восемнадцатый этап из тридцати шести. Четырёхсотмильная гонка пройдёт на знаменитом овале в Дайтоне, что в штате Флорида.
Российские фанаты американского автоспорта смогут посмотреть гонку в прямом эфире в ночь с субботы на воскресенье, в 02:30 на каналах «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также на онлайн-ресурсе Sportbox. Менее упорные могут выбрать трансляцию в записи — в воскресенье в 09:00 и 09:25 на тех же каналах.