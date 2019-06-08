Смотрим гонки: все самые важные трансляции 8-9 июня

Телеканал «Матч! Арена» транслировал в прямом эфире тренировочные заезды, и повторит их в субботу в 11:05 и 17:55. Хотя главный эфир субботы — это, разумеется, квалификация: её покажут в прямом эфире в 20:55.

Квалификационные заезды повторят на канале «Матч! Арена» в воскресенье утром, в 11:20. Гонку будут показывать в прямом эфире в 21:00.

IndyCar

• Между тем, сезон в самом престижном «формульном» чемпионате Америки уже достиг экватора: в Техасе состоится девятый этап серии IndyCar. Пройдёт он не на «формульной» трассе в Остине, как можно предположить, а на овальном треке в Форт-Уорте.