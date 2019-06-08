Смотрим гонки: все самые важные трансляции 8-9 июня

Формула-1
• В этот уик-энд состоится седьмой этап Формулы-1 — Гран-При Канады. Поклонники «королевы автоспорта» смогут следить за всеми заездами на монреальском автодроме имени Жиля Вильнёва на телеканалах сети «Матч!»
Телеканал «Матч! Арена» транслировал в прямом эфире тренировочные заезды, и повторит их в субботу в 11:05 и 17:55. Хотя главный эфир субботы — это, разумеется, квалификация: её покажут в прямом эфире в 20:55.
Квалификационные заезды повторят на канале «Матч! Арена» в воскресенье утром, в 11:20. Гонку будут показывать в прямом эфире в 21:00.
IndyCar
• Между тем, сезон в самом престижном «формульном» чемпионате Америки уже достиг экватора: в Техасе состоится девятый этап серии IndyCar. Пройдёт он не на «формульной» трассе в Остине, как можно предположить, а на овальном треке в Форт-Уорте.
В прямом эфире гонку традиционно будет транслировать канал Viasat Sport HD, который доступен у многих операторов платного телевидения, а также в онлайн-кинотеатре ViP Play. Правда, из-за разницы в часовых поясах прямая трансляция начнется глубокой ночью — в 3:00 в ночь с субботы на воскресенье. Впрочем, в 16:30 гонку покажут в записи.
А те, кто пропустил предыдущие два этапа Индикара в Детройте, смогут посмотреть их в записи на канале «Матч! Арена» — в 00:10 в ночь с субботы на воскресенье и в 18:00 в воскресенье.
DTM
• Третий этап престижной немецкой «кузовной» серии DTM состоится на итальянском автодроме Мизано, неподалёку от курорта Римини. Кавычки вокруг слова «кузовной» неслучайны: на трассе соревнуются переднемоторные прототипы с двухлитровыми турбомоторами мощностью около 600 сил, лишь стилизованные под серийные спорткары.
Но гонки здесь динамичные, а пилоты — высочайшего уровня. Далеко не все широко известны, но есть и настоящие знаменитости — как звёзды длинных гонок Лойк Дюваль и Рене Раст (Audi), экс-пилот Формулы-1 Тимо Глок (BMW) и еще один выходец из «королевы автоспорта» Пол ди Реста (Aston Martin). А в Мизано к ним присоединится звезда из мира мотогонок: на Audi выступит заводской райдер Ducati — гонщик MotoGP Андреа Довициозо.
Гонки второго этапа серии DTM в Зольдере будут транслироваться в прямом эфире на официальном канале серии в Youtube. Показ квалификационного заезда к первой гонке уик-энда стартует уже в 11:25 в субботу, в 14:15 начнётся сама гонка. Вторая гонка и квалификация к ней будут транслироваться в воскресенье, в 11:40 и 14:15. Обратите внимание, что организаторы дают три дополнительных стрима с онбордами — по одному для гонщиков от каждого из трех брендов. Все стримы сведены в единый, удобный для переключения интерфейс на официальном сайте серии.
TCR Europe
А вот серия TCR Europe — это настоящие кузовные гонки. На этот раз европейскую серию будет принимать легендарный бельгийский автодром Спа-Франкоршам.
Соревнования высококонкурентные и массовые — в гонках примет участие 34 спортсмена. А для нас особый интерес представляет выступление Клима Гаврилова: петербуржец на постоянной основе участвует в российской серии РСКГ, но в этом сезоне уже во второй раз выберется на европейские трассы. В прошлый раз, в Монце он выиграл первый заезд.
Обе гонки, которые пройдут в рамках уик-энда, будут транслироваться на официальном канале серии TCR Europe в YouTube. Показ первой гонки начнется в 14:40 в субботу, второго заезда — в 12:50 в воскресенье.
NASCAR
NASCAR в Мичигане: в эти выходные состоится пятнадцатый этап самой популярной и престижной гоночной серии в США — Monster Energy NASCAR Cup Series. Гонку можно будет посмотреть благодаря каналу «Матч!»
К сожалению, на этот раз наблюдать заезды NASCAR в прямом эфире не получится. Их покажут в записи: канал «Матч! Арена» — ровно в полночь, канал «Матч! Планета» — в 02:30 в ночь с воскресенья на понедельник.