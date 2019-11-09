Смотрим гонки: все самые важные трансляции 9-10 ноября

Смотреть соревнования в прямом эфире можно через официальную интернет-трансляцию: она платная — нужно зарегистрироваться на сайте Чемпионата мира по длинным гонкам (FIA WEC) и заплатить 4,49 евро за одну гонку либо 33,99 евро за весь сезон. Смотреть можно как через официальные приложения для устройств на операционной системе Apple iOS и Android, так и с компьютера, через веб-интерфейс.

В прямом эфире будут транслировать квалификационные заезды и саму гонку: квалификация классов «Гран-Туризмо» начнётся в субботу в 9:00, прототипов LMP1 и LMP2 — в 9:30, а сама шестичасовая гонка стартует в воскресенье в 7:00. Прямая трансляция гонки будет также доступна через платный сервис Eurosport Player: показ стартует в 6:30 утра в воскресенье.

Чемпионат Европы по ралли

• Ралли Венгрия — последний и решающий этап чемпионата Европы по ралли. На титул претендуют российский гонщик Алексей Лукьянюк (Citroen C3 R5), англичанин Крис Ингрэм (Skoda Fabia R5 Evo) и поляк Лукаш Хабай (Skoda Fabia R5). Увы, последний уже выбыл из борьбы в связи с аварией на тестах.