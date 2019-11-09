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4:03

Смотрим гонки: все самые важные трансляции 9-10 ноября

Анонс важнейших автоспортивных событий, за которыми можно следить по ТВ и в Сети

Редакция «Мотора» продолжает следовать доброй традиции — держать своих читателей в курсе главных автоспортивных событий, следить за которыми можно по телетрансляциям или в Youtube. Гоночный сезон в большинстве серий уже подошёл к концу, но отдельные чемпионаты ещё продолжают радовать нас соревнованиями — а в чемпионате мира по длинным гонкам (WEC) сезон и вовсе только начинается!

Ралли-кросс

• Чемпионат мира по ралли-кроссу завершится этапом на краю земли — в Южной Африке!

Соревнования пройдут на трассе Килларни в пригороде Кейптауна — на автодроме, который в шестидесятые годы принимал гонки Формулы-1 (правда, не входившие в чемпионат мира — в те годы такое было в порядке вещей).

Ралли-кросс любят за контактную борьбу: на фото момент гонки в Бикерниеки (Латвия)

Ралли-кросс в принципе славится очень плотной, жёсткой и эффектной борьбой. Но в ЮАР её накал должен быть особенно высок, ведь там решится судьба чемпионского титула. На него претендует сразу три пилота — швед Тимми Хансен на Peugeot 208, возглавляющий очковый зачёт, его брат Кевин на такой же машине и норвежец Андреас Баккеруд на Audi A1. Будет за кого болеть и российским зрителям — в серии выступает пилот из Казани Тимур Тимерзянов (Hyundai i20).

Тимур Тимерзянов

Все заезды из ЮАР будут транслироваться в прямом эфире на канале чемпионата в Youtube. Квалификационные заезды в субботу начнутся в 13:50 по московскому времени, и продолжатся в воскресенье в 11:00. Показ решающих заездов — полуфиналов и финалов — начнётся в воскресенье в 15:00. Их также покажут в эфире телеканалов «Матч! Арена» и «Матч! Планета».

Длинные гонки

• В Китае состоится второй этап чемпионата мира по длинным гонкам (WEC) — гонка «4 часа Шанхая». Напомним, что первая гонка в серии WEC состоялась в сентябре. С этого года чемпионат перешёл на новый принцип формирования календаря: сезон начинается осенью, а завершается в июне следующего года марафоном «24 часа Ле-Мана».

Соревнования состоятся в четырёх классах: топовом LMP1 для прототипов с гибридными и традиционными силовыми установками мощностью 800-1000 лошадиных сил, более простом LMP2 для прототипов с одинаковыми моторами Gibson V8 мощностью около 600 сил, и два класса для спорткаров категории «Гран-Туризмо» — LMGTE Pro для заводских команд и LMGTE Am для «частников».

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Смотреть соревнования в прямом эфире можно через официальную интернет-трансляцию: она платная — нужно зарегистрироваться на сайте Чемпионата мира по длинным гонкам (FIA WEC) и заплатить 4,49 евро за одну гонку либо 33,99 евро за весь сезон. Смотреть можно как через официальные приложения для устройств на операционной системе Apple iOS и Android, так и с компьютера, через веб-интерфейс.

В прямом эфире будут транслировать квалификационные заезды и саму гонку: квалификация классов «Гран-Туризмо» начнётся в субботу в 9:00, прототипов LMP1 и LMP2 — в 9:30, а сама шестичасовая гонка стартует в воскресенье в 7:00. Прямая трансляция гонки будет также доступна через платный сервис Eurosport Player: показ стартует в 6:30 утра в воскресенье.

Чемпионат Европы по ралли

• Ралли Венгрия — последний и решающий этап чемпионата Европы по ралли. На титул претендуют российский гонщик Алексей Лукьянюк (Citroen C3 R5), англичанин Крис Ингрэм (Skoda Fabia R5 Evo) и поляк Лукаш Хабай (Skoda Fabia R5). Увы, последний уже выбыл из борьбы в связи с аварией на тестах.

Алексей Лукьянюк

Zdenek Zilinsky

С пяти спецучастков будет организована прямая трансляция на официальном канале чемпионата ERC в Youtube. В субботу болельщики смогут увидеть прямой репортаж с СУ4 (13:24 по московскому времени) и СУ5 (16:42). В воскресенье будет транслироваться СУ10 (12:59), СУ12 (16:55) и СУ14(19:00). Следить за гонкой поможет обновляемое в режиме реального времени табло c результатами и комментариями гонщиков на официальном сайте чемпионата. Также все выходные будет работать ралли-радио.

NASCAR

• В этот уик-энд состоится тридцать пятый, предпоследний этап в самой популярной гоночной серии США. По его итогам определятся имена четырёх гонщиков, которые будут участвовать в розыгрыше чемпионского титула на последней гонке сезона — ведь серия NASCAR проходит по редкой для автоспорта схеме «Плей-офф».

Эпизод прощлогодней гонки NASCAR в Финиксе

Гонка дистанцией в 500 километров пройдёт на автодроме ISM Raceway в Финиксе (штат Аризона). Трасса — профилированный овал неправильной формы с небольшим бэнкингом (от 3 до 11 градусов поперечного уклона), протяженностью 1,645 километра.

Российские фанаты американского автоспорта смогут посмотреть гонку в прямом эфире в воскресенье в 22:30 на канале «Матч! Игра», а также на онлайн-ресурсе Sportbox.