Смотрим гонки: все самые важные трансляции 11-12 мая

Формула-1

• Главный старт этого уик-энда — конечно, Гран-При Испании. Приятно, что в этот уик-энд прямую трансляцию гонок Формулы-1 будет вести общедоступный телеканал «Матч!». Квалификация начинается в субботу в 15:55 по московскому времени, сама гонка — в воскресенье, в 16:00.

Следить за ходом гонки поможет платный интернет-сервис F1 TV Access за 2,99 долларов в месяц: там в прямом эфире можно следить за телеметрией.

IndyCar

• Серию IndyCar много лет называли американским аналогом «Формулы-1». Сейчас период расцвета уже позади, но сами соревнования по-прежнему захватывающие. В этот уик-энд состоится этап в Индианаполисе — не легендарная гонка «Инди-500» по овальному треку, а «Индикар Гран-При» на дорожной конфигурации трассы с 13 поворотами.