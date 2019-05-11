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10:32

Смотрим гонки: все самые важные трансляции 11-12 мая

Анонс важнейших автоспортивных событий, за которыми можно следить по ТВ и в Сети

Редация «Мотора» собрала для вас в одном месте информацию о самых важных автоспортивных событиях, которые пройдут 11-12 мая.

Формула-1

• Главный старт этого уик-энда — конечно, Гран-При Испании. Приятно, что в этот уик-энд прямую трансляцию гонок Формулы-1 будет вести общедоступный телеканал «Матч!». Квалификация начинается в субботу в 15:55 по московскому времени, сама гонка — в воскресенье, в 16:00.

Следить за ходом гонки поможет платный интернет-сервис F1 TV Access за 2,99 долларов в месяц: там в прямом эфире можно следить за телеметрией.

IndyCar

• Серию IndyCar много лет называли американским аналогом «Формулы-1». Сейчас период расцвета уже позади, но сами соревнования по-прежнему захватывающие. В этот уик-энд состоится этап в Индианаполисе — не легендарная гонка «Инди-500» по овальному треку, а «Индикар Гран-При» на дорожной конфигурации трассы с 13 поворотами.

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Транслировать гонку в прямом эфире будет канал Viasat Sport HD. Из-за разницы в часовых поясах с США прямой эфир стартует в 22:00 по московскому времени, и продлится за полночь. Впрочем, в воскресенье, в 17:00 пройдёт повтор гонки в записи.

Телеканал Viasat Sport HD входит в платные пакеты у ряда российских операторов телевидения (среди них крупные — Ростелеком, Акадо, Onlime, Билайн-ТВ, МТС-ТВ, МГТС). Также его можно смотреть в онлайн-кинотеатре ViP Play по 199 рублей в месяц — в браузере, на мобильном устройстве или через Smart TV.

WRC

• WRC, Ралли Чили. Чтобы в прямом эфире следить за чемпионатом мира по ралли, потребуется подписка на платный онлайн-сервис WRC+ All Live за 8,99 евро в месяц (650 рублей). Прямая трансляция со спецучастков началась уже в пятницу, в субботу она продолжится в 15:08 по Москве, в воскресенье — в 15:00.

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Формула-Е

• «Формула-Е» в Монако. Хотя электрические «формулы» пока уступают бензиновым в скорости, но сами гонки бывают довольно захватывающие. Ведь за рулём сидят пилоты мирового уровня, среди которых много бывших гонщиков Формулы-1 — как Себастьен Буэми, Фелипе Масса, Нельсон Пике-младший, Жан-Эрик Вернь, Стоффель Вандорн, Лукас ди Грасси.

Показывать электрогонки будут каналы сети Eurosport. Трансляция гонки начнется на канале Eurosport 1 в воскресенье, в 12:45. До этого в записи пройдёт квалификация (в 9:30). Заезды в записи можно будет посмотреть также по Eurosport 2: в 8:30 и 22:00 субботы, а также 7:45 и 10:15 воскресенья.

Ралли-кросс

• Мировой ралли-кросс в Спа. За этой потрясающе динамичной дисциплиной можно следить онлайн: организаторы будут вести бесплатные трансляции квалификационных заездов на своём канале в Youtube. Они начнутся в субботу в 13:20, и продолжатся в 16:20. Утром воскресенья они продолжатся в 11:30, а затем в 12:30. А вот основные заезды — полуфиналы и финалы — онлайн транслироваться не будут. Показывать по ТВ в России их будут, но только в записи, в ночь с воскресенья на понедельник: канал «Матч! Планета» — в 01:00, канал «Матч! Арена» — в 02:15.

WTCR

• Кубок мира по кузовным гонкам (WTCR) в Словакии. На автодроме «Словакия Ринг» в 30 километрах от Братиславы соберется 27 лучших пилотов со всей Европы. Среди них — ветераны кузовных гонок Габриэле Тарквини и Иван Мюллер, бывший пилот Формулы-1 Тьяго Монтейро, знакомые нам по выступлениям на Ладах Роб Хафф и Ники Катсбург... Будет и команда с российским участием — BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team, но вот отечественных гонщиков не будет. Все выступают на практически равных кузовных машинах с 350-сильными турбомоторами: Alfa Romeo Giulietta TCR, Audi RS3 LMS, Honda Civic TCR, Hyundai i30 N TCR, Volkswagen Golf GTI TCR...

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Одна из двух фирменных команды Hyundai в серии WTCR пользуется поддержкой нефтяного гиганта Lukoil

Гонки Кубка мира традиционно транслируют каналы сети Eurosport. Все три гонки уик-энда пройдут в воскресенье: первую в 11:30 покажет канал Eurosport 1, а второй и третий заезд будет показывать канал Eurosport 2 (трансляции начнутся в 16:00 и 17:00). Тренировки и квалификацию также покажут, но в записи: их можно будет увидеть в субботу — в 6:45, 8:45, 11:30 на канале Eurosport 1 и в 7:45, 10:00, 21:30 и 4:45 на канале Eurosport 2.

Гонки на выносливость

• Четырёхчасовая гонка Европейской серии Ле-Ман в Монце. Участники ELMS сражаются не только за титул чемпионов Европы по длинным гонкам, но и за пропуск на старт легендарного марафона «24 часа Ле-Мана». А для нас особый интерес представляет участие российской команды G-Drive Racing: в этом году Роман Русинов с коллегами по экипажу будет заниматься защитой завоеванного в прошлом году титула.

Соревнования проводятся в трех классах, причём автомобили всех категорий находятся на трассе одновременно. Самые быстрые — это Ле-Мановские прототипы категории LMP2. Как раз на таком прототипе Aurus 01 с мотором Gibson выступает Русинов (на фото). Внешне на них очень похожи болиды категории LMP3, но они намного проще технически и заметно медленнее: они снабжены одинаковыми моторами V8 Nissan мощностью 420 лошадиных сил. Есть и класс LM GTE для спортсменов на спорткарах категории «Гран-Туризмо». Кстати, именно здесь на Porsche команды Ebimotors ездит итальянец Фабио Бабини, знакомый болельщикам со стажем ещё по выступлениям в российском «кольце» в девяностые годы.

Заезды Европейской серии Ле-Ман транслируются в прямом эфире на Youtube-канале ELMS. Трансляция квалификационных заездов в Монце начнется в 14:30 в субботу, самой четырехчасовой гонки — в 12:30 в воскресенье.

• Трёхчасовая гонка серии Blancpain Endurance в Сильверстоуне. По формальному статусу серия Blancpain стоит намного ниже чемпионата мира по длинным гонкам WEC. Но сами гонки едва ли хуже: конкуренция велика, быстрых экипажей много, их уровень крайне близок, и очень высок — несмотря на обилие любителей в чемпионате. В заездах участвуют экипажи из 2-3 человек на 600-сильных купе класса GT3. В Сильверстоуне собралось 48 экипажей, в числе которых российская команда SMP Racing с Михаилом Алёшиным.

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Прямую трансляцию будут вести каналы Eurosport 2 и Eurosport Gold, эфир начнется в 18:30.

NASCAR

• NASCAR в Канзас-Сити. Благодаря каналу «Матч!» у любителей американского автоспорта есть возможность посмотреть самые популярные гонки в США. Правда, из-за разницы во времени придется сидеть допоздна. Прямая трансляция на каналах «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также на онлайн-ресурсе SportBox начинается в 02:30 в ночь субботы на воскресенье. Впрочем, «Матч! Планета» выдаст повтор в 15:55, в воскресенье.

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