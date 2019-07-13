Смотрим гонки: все самые важные трансляции 13-14 июля

Следить за ходом гонки поможет платный интернет-сервис F1 TV Access за 2,99 долларов в месяц: там в прямом эфире можно наблюдать за телеметрией.

Кстати, одной из гонок поддержки для Формулы-1 в Сильверстоуне будет престижный «Суперкубок Porsche», в котором соревнуются многие перспективные гонщики. Его заезд покажут в прямом эфире в воскресенье в 13:00 на канале Eurosport 1 и в 21:30 — в записи на канале Eurosport 2.

Формула-Е

• Сезон в «электрическом» чемпионате мира подходит к концу, так что эти выходные будут решающими. Причём в этот уик-энд в Нью-Йорке состоится сразу два этапа — в субботу и воскресенье. Двадцать два гонщика на электрических «формулах» будут соревноваться на городской трассе, проложенной прямо по улицам Бруклина.