Смотрим гонки: все самые важные трансляции 13-14 июля

Формула-1
• В этот уик-энд состоится восьмой этап Формулы-1 — Гран-При Великобритании. Фанаты автоспорта смогут следить за всеми заездами на автодроме «Сильверстоун» на телеканалах сети «Матч!».
Квалификация начинается в 15:55 по московскому времени, и будет показана в прямом эфире каналом «Матч ТВ». В записи заезд можно будет увидеть в 00:50 на канале «Матч! Арена». Сама гонка также будет транслироваться в прямом эфире каналом «Матч ТВ» (передача начинается в воскресенье в 16:00) и в записи — на канале «Матч! Арена» ровно в полночь.
Следить за ходом гонки поможет платный интернет-сервис F1 TV Access за 2,99 долларов в месяц: там в прямом эфире можно наблюдать за телеметрией.
Кстати, одной из гонок поддержки для Формулы-1 в Сильверстоуне будет престижный «Суперкубок Porsche», в котором соревнуются многие перспективные гонщики. Его заезд покажут в прямом эфире в воскресенье в 13:00 на канале Eurosport 1 и в 21:30 — в записи на канале Eurosport 2.
Формула-Е
• Сезон в «электрическом» чемпионате мира подходит к концу, так что эти выходные будут решающими. Причём в этот уик-энд в Нью-Йорке состоится сразу два этапа — в субботу и воскресенье. Двадцать два гонщика на электрических «формулах» будут соревноваться на городской трассе, проложенной прямо по улицам Бруклина.
Тренировочные заезды можно посмотреть в прямом эфире на канале ABB FIA Formula E в Youtube: в субботу в 14:30 и 17:00 и в воскресенье в 16:00 по московскому времени.
А сами соревнования — квалификацию и гонки — традиционно транслируют телеканалы сети Eurosport, в данном случае — Eurosport 1. Прямой эфир с квалификационного заезда к субботнему этапу начнётся в 18:40, а в 22:55 стартует трансляция самой гонки. Воскресную квалификацию покажут в записи в 22:00, но сама гонка пройдёт в прямом эфире — в 22:55.
IndyCar
• Десятый этап самой престижной американской «формульной» серии состоится в канадском Торонто — на городской трассе в живописном районе Эксибишн Плейс.
В прямом эфире гонку традиционно будет транслировать канал Viasat Sport HD, который доступен у многих операторов платного телевидения, а также в онлайн-кинотеатре ViP Play. Правда, из-за разницы в часовых поясах прямая трансляция начнется поздно вечером — в 22:00 в воскресенье.
Гонки «Гран-Туризмо»
• Сезон в престижной европейской серии гонок «Гран-Туризмо» Blancpain GT World Challenge Europe дошёл до своего экватора: на трассе в Зандворте состоится третий этап. Участники выступают на 600-сильных суперкарах категории GT3 — например, Audi R8 LMS, Ferrari 488 GT3, Lamborghini Huracán GT3, Mercedes-AMG GT3. Причём среди гонщиков есть и спортсмены из России — Тимур Богуславский и Ринат Салихов.
Соревнования транслируются на канале серии в Youtube: первая гонка уик-энда — в 15:05 в субботу, вторая — в 15:15 в воскресенье.
В рамках этого уик-энда в Зандворте также проходят гонки любительской серии GT4 Cup (её заезды также транслируются на канале серии Blancpain) и серии Lamborghini Super Trofeo Europe — её гонки транслируются на собственном канале Lamborghini Squadra Corse (в 17:00 в субботу и в 11:00 в воскресенье).
TCR Europe
• Серия TCR Europe — де-факто чемпионат Европы по кузовным гонкам, и сезон в ней достиг своей середины: на автодроме Red Bull Ring в австрийском Шпильберге проходит третий этап. В заявочном списке — 29 гонщиков, среди которых есть и грузинский кольцевик Давит Каджая.
Обе гонки уик-энда транслируются на Youtube-канале TCR TV: первая — в субботу в 14:30, вторая — в воскресенье в 12:20.
СМП РСКГ
• В этот же уик-энд у нас на автодроме «Kazan Ring» близ Казани проходит четвёртый этап кузовной серии СМП РСКГ. Все без исключения гоночные заезды транслируются на канале серии в Youtube.
Соревнования проходят в нескольких классах: сравнительно доступном S1600 (в субботу в 14:25 и воскресенье в 15:40), молодёжном S1600 Юниор (в субботу в 11:10 и воскресенье в 16:45), быстрых Туринг-Лайт и Суперпродакшн (в субботу в 15:35 и воскресенье в 14:25), а также самом престижном, быстром и дорогом — Туринг (в субботу в 12:15 и воскресенье в 11:55).
Также в рамках уик-энда СМП РСКГ проходят соревнования молодёжной «формульной» серии SMP Formula 4: они тоже транслируются в прямом эфире на Youtube — в субботу в 16:40 и воскресенье в 11:55.
Кроме того, за этими гонками можно следить и по телевизору. Заезды самого престижного и быстрого класса Туринг транслируются в прямом эфире на канале «Матч ТВ» в субботу в 12:15 и воскресенье в 11:55. Остальные заезды показывают также в прямом эфире, но на другом канале — «Матч! Страна».
Дрифт
• Российскую дрифт-серию в эти выходные принимает подмосковный автодром ADM Raceway близ аэродрома Мячково.
Все заезды транслируются на канале RDS GP в Youtube: квалификация — в субботу в 10:30, заезды Топ-32 — в 17:00, а в воскресенье в 14:00 начнутся заезды Топ-16, а в 17:00 — последующие заезды, кульминацией которых станет финал.
NASCAR
• В эти выходные состоится девятнадцатый этап в самой популярной гоночной серии США. Четырёхсотмильная гонка пройдёт на полуторамильном овале неправильной формы в городе Спарта, что в штате Кентуки (на востоке США, между Цинциннати и Луисвиллом).
Российские фанаты американского автоспорта смогут посмотреть гонку в прямом эфире в ночь с субботы на воскресенье, в 02:30 на канале «Матч! Планета», а также на онлайн-ресурсе Sportbox. Сутки спустя, в 02:00 в ночь с воскресенья на понедельник гонку повторят на канале «Матч! Арена».
Ралли-рейд «Шёлковый путь»
Телеканал «Матч! Арена» утром в воскресенье, в 11:00 покажет видео-отчёт с очередного этапа ралли-марафона «Шёлковый путь», который проходит по территории России, Монголии и Китая. Также организаторы ежедневно выкладывают небольшие репортажи на своём канале в Youtube. Гонка финиширует 16 июля в китайском городе Дуньхуан.