Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
17:09

Смотрим гонки: все самые важные трансляции 13-14 июля

Анонс важнейших автоспортивных событий, за которыми можно следить по ТВ и в Сети

Редакция «Мотора» собрала для своих читателей всю информацию о самых важных автоспортивных событиях, которые пройдут 13-14 июля. В этот уик-энд пройдёт целый ряд соревнований в самых разных дисциплинах — от «Формулы-1» до дрифта.

Формула-1

• В этот уик-энд состоится восьмой этап Формулы-1 — Гран-При Великобритании. Фанаты автоспорта смогут следить за всеми заездами на автодроме «Сильверстоун» на телеканалах сети «Матч!».

Квалификация начинается в 15:55 по московскому времени, и будет показана в прямом эфире каналом «Матч ТВ». В записи заезд можно будет увидеть в 00:50 на канале «Матч! Арена». Сама гонка также будет транслироваться в прямом эфире каналом «Матч ТВ» (передача начинается в воскресенье в 16:00) и в записи — на канале «Матч! Арена» ровно в полночь.

>
Reload
1 / 2

Следить за ходом гонки поможет платный интернет-сервис F1 TV Access за 2,99 долларов в месяц: там в прямом эфире можно наблюдать за телеметрией.

Кстати, одной из гонок поддержки для Формулы-1 в Сильверстоуне будет престижный «Суперкубок Porsche», в котором соревнуются многие перспективные гонщики. Его заезд покажут в прямом эфире в воскресенье в 13:00 на канале Eurosport 1 и в 21:30 — в записи на канале Eurosport 2.

Формула-Е

• Сезон в «электрическом» чемпионате мира подходит к концу, так что эти выходные будут решающими. Причём в этот уик-энд в Нью-Йорке состоится сразу два этапа — в субботу и воскресенье. Двадцать два гонщика на электрических «формулах» будут соревноваться на городской трассе, проложенной прямо по улицам Бруклина.

>
Reload
1 / 2

Тренировочные заезды можно посмотреть в прямом эфире на канале ABB FIA Formula E в Youtube: в субботу в 14:30 и 17:00 и в воскресенье в 16:00 по московскому времени.

А сами соревнования — квалификацию и гонки — традиционно транслируют телеканалы сети Eurosport, в данном случае — Eurosport 1. Прямой эфир с квалификационного заезда к субботнему этапу начнётся в 18:40, а в 22:55 стартует трансляция самой гонки. Воскресную квалификацию покажут в записи в 22:00, но сама гонка пройдёт в прямом эфире — в 22:55.

IndyCar

• Десятый этап самой престижной американской «формульной» серии состоится в канадском Торонто — на городской трассе в живописном районе Эксибишн Плейс.

>
Reload
1 / 3

В прямом эфире гонку традиционно будет транслировать канал Viasat Sport HD, который доступен у многих операторов платного телевидения, а также в онлайн-кинотеатре ViP Play. Правда, из-за разницы в часовых поясах прямая трансляция начнется поздно вечером — в 22:00 в воскресенье.

Гонки «Гран-Туризмо»

• Сезон в престижной европейской серии гонок «Гран-Туризмо» Blancpain GT World Challenge Europe дошёл до своего экватора: на трассе в Зандворте состоится третий этап. Участники выступают на 600-сильных суперкарах категории GT3 — например, Audi R8 LMS, Ferrari 488 GT3, Lamborghini Huracán GT3, Mercedes-AMG GT3. Причём среди гонщиков есть и спортсмены из России — Тимур Богуславский и Ринат Салихов.

>
Reload
1 / 3

Соревнования транслируются на канале серии в Youtube: первая гонка уик-энда — в 15:05 в субботу, вторая — в 15:15 в воскресенье.

В рамках этого уик-энда в Зандворте также проходят гонки любительской серии GT4 Cup (её заезды также транслируются на канале серии Blancpain) и серии Lamborghini Super Trofeo Europe — её гонки транслируются на собственном канале Lamborghini Squadra Corse (в 17:00 в субботу и в 11:00 в воскресенье).

TCR Europe

• Серия TCR Europe — де-факто чемпионат Европы по кузовным гонкам, и сезон в ней достиг своей середины: на автодроме Red Bull Ring в австрийском Шпильберге проходит третий этап. В заявочном списке — 29 гонщиков, среди которых есть и грузинский кольцевик Давит Каджая.

>
Reload
1 / 6

Обе гонки уик-энда транслируются на Youtube-канале TCR TV: первая — в субботу в 14:30, вторая — в воскресенье в 12:20.

СМП РСКГ

• В этот же уик-энд у нас на автодроме «Kazan Ring» близ Казани проходит четвёртый этап кузовной серии СМП РСКГ. Все без исключения гоночные заезды транслируются на канале серии в Youtube.

Соревнования проходят в нескольких классах: сравнительно доступном S1600 (в субботу в 14:25 и воскресенье в 15:40), молодёжном S1600 Юниор (в субботу в 11:10 и воскресенье в 16:45), быстрых Туринг-Лайт и Суперпродакшн (в субботу в 15:35 и воскресенье в 14:25), а также самом престижном, быстром и дорогом — Туринг (в субботу в 12:15 и воскресенье в 11:55).

Также в рамках уик-энда СМП РСКГ проходят соревнования молодёжной «формульной» серии SMP Formula 4: они тоже транслируются в прямом эфире на Youtube — в субботу в 16:40 и воскресенье в 11:55.

Кроме того, за этими гонками можно следить и по телевизору. Заезды самого престижного и быстрого класса Туринг транслируются в прямом эфире на канале «Матч ТВ» в субботу в 12:15 и воскресенье в 11:55. Остальные заезды показывают также в прямом эфире, но на другом канале — «Матч! Страна».

Дрифт

• Российскую дрифт-серию в эти выходные принимает подмосковный автодром ADM Raceway близ аэродрома Мячково.

Все заезды транслируются на канале RDS GP в Youtube: квалификация — в субботу в 10:30, заезды Топ-32 — в 17:00, а в воскресенье в 14:00 начнутся заезды Топ-16, а в 17:00 — последующие заезды, кульминацией которых станет финал.

NASCAR

• В эти выходные состоится девятнадцатый этап в самой популярной гоночной серии США. Четырёхсотмильная гонка пройдёт на полуторамильном овале неправильной формы в городе Спарта, что в штате Кентуки (на востоке США, между Цинциннати и Луисвиллом).

>
Reload
1 / 2

Российские фанаты американского автоспорта смогут посмотреть гонку в прямом эфире в ночь с субботы на воскресенье, в 02:30 на канале «Матч! Планета», а также на онлайн-ресурсе Sportbox. Сутки спустя, в 02:00 в ночь с воскресенья на понедельник гонку повторят на канале «Матч! Арена».

Ралли-рейд «Шёлковый путь»

Телеканал «Матч! Арена» утром в воскресенье, в 11:00 покажет видео-отчёт с очередного этапа ралли-марафона «Шёлковый путь», который проходит по территории России, Монголии и Китая. Также организаторы ежедневно выкладывают небольшие репортажи на своём канале в Youtube. Гонка финиширует 16 июля в китайском городе Дуньхуан.

>
Reload
1 / 2
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...