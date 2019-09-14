Смотрим гонки: все самые важные трансляции 14-15 сентября

Чтобы в прямом эфире следить за чемпионатом мира по ралли, потребуется подписка на платный онлайн-сервис WRC+ All Live за 8,99 евро в месяц (650 рублей). Прямая трансляция со спецучастков ралли Турция началась уже в пятницу, в субботу она продолжится в 8:50 по Москве, в воскресенье — в 10:36. А краткие промежуточные обзоры можно смотреть на канале WRC в Youtube.

Мировой ралли-кросс

• В этот раз чемпионат мира по ралли-кроссу пройдёт совсем недалеко от России — а именно в Латвии, на легендарной рижской трассе «Бикерниеки», на которой выросло не одно поколение советских гонщиков. Местные зрители, конечно, будут болеть за местных звёзд Яниса Бауманиса и Рейниса Нитишса, но и россиянам есть за кого переживать: в Риге выступит не только постоянный участник чемпионата Тимур Тимерзянов, но и юный выходец из автокросса Матвей Фуражкин.