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3:41

Смотрим гонки: все самые важные трансляции 14-15 сентября

Анонс важнейших автоспортивных событий, за которыми можно следить по ТВ и в Сети

Редакция «Мотора» продолжает давать своим читателям информацию о самых главных автоспортивных событиях, следить за которыми можно по телетрансляциям или в Youtube. Этот уик-энд будет богат на соревнования самого высокого уровня: состоятся этапы чемпионатов мира сразу в двух разных дисциплинах, не говоря уже о гонках уровнем пониже.

Редакция «Мотора» продолжает давать своим читателям информацию о самых главных автоспортивных событиях, следить за которыми можно по телетрансляциям или в Youtube. Этот уик-энд будет богат на соревнования самого высокого уровня: состоятся этапы чемпионатов мира сразу в двух разных дисциплинах, не говоря уже о гонках уровнем пониже.

WRC — ралли Турция

• Одиннадцатый этап Чемпионата мира по ралли пройдёт в окрестностях курортного города Мармарис. Изнуряющая жара, жёсткие дороги и обилие пыли делают эту гонку одной из самых тяжёлых в календаре.

В ралли примут участие экипажи заводских команд Citroen Racing, Ford M-Sport, Hyundai Motorsport и Toyota Gazoo Racing, а также гонщики из младших дивизионов WRC2 Pro и WRC2.

Чтобы в прямом эфире следить за чемпионатом мира по ралли, потребуется подписка на платный онлайн-сервис WRC+ All Live за 8,99 евро в месяц (650 рублей). Прямая трансляция со спецучастков ралли Турция началась уже в пятницу, в субботу она продолжится в 8:50 по Москве, в воскресенье — в 10:36. А краткие промежуточные обзоры можно смотреть на канале WRC в Youtube.

Мировой ралли-кросс

• В этот раз чемпионат мира по ралли-кроссу пройдёт совсем недалеко от России — а именно в Латвии, на легендарной рижской трассе «Бикерниеки», на которой выросло не одно поколение советских гонщиков. Местные зрители, конечно, будут болеть за местных звёзд Яниса Бауманиса и Рейниса Нитишса, но и россиянам есть за кого переживать: в Риге выступит не только постоянный участник чемпионата Тимур Тимерзянов, но и юный выходец из автокросса Матвей Фуражкин.

Эпизод прошлогодней гонки в Риге

К сожалению, соревнования из Латвии будут транслироваться только по телевидению — эфиров на Youtube в этот раз не обещано. В прямом эфире финальные заезды покажет телеканал «Матч! Арена» в воскресенье в 14:00, а вечером в 20:15 их покажут на канале «Матч! Планета». Продуюдирует передачу в прямом эфире онлайн-ресурс Sportbox.

DTM

• Престижную немецкую гоночную серию DTM принимает Нюрбургринг — соревнования состоятся на коротком «кольце Гран-При».

В серии принимают участие заводские команды трех брендов — Audi, BMW и Aston Martin. У всех машин — внешность серийных спорткаров, шасси с углепластиковым монококом и двухлитровые турбомоторы мощностью около 600 лошадиных сил.

Гонки восьмого этапа серии DTM будут транслироваться в прямом эфире на официальном канале серии в Youtube. Хотя удобнее их смотреть на сайте серии, где можно удобно переключаться между картинкой с трассы и онборд-камерами.

Показ квалификационного заезда к первой гонке уик-энда стартует в 11:45 в субботу, в 14:15 начнётся сама гонка. Вторая гонка и квалификация к ней будут транслироваться в воскресенье, в 11:20 и 14:15.

В рамках того же уик-энда в качестве гонок поддержки состоятся заезды сразу двух монокубков — Porsche Carrera Cup Benelux (квалификация в субботу в 12:50 и первая гонка в 17:40, вторая — в воскресенье в 10:30) и Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup (суббота в 16:00, воскресенье в 17:00).

Кузовные гонки WTCR

• Международная кузовная серия WTCR заканчивает сезон азиатским турне: первой остановкой станет этап в Китае — в Нинбо, на родине компании Geely (принимающей участие в серии со своим брендом Lynk&Co).

В рамках уик-энда пройдёт три гонки. Первая состоится в субботу: её в прямом эфире будет транслировать канал Eurosport 1 в 10:25 утра и в записи — канал Eurosport 2 в 17:30. Второй и третий заезды пройдут в воскресенье: в прямом эфире их покажет канал Eurosport 1 в 9:15 и 10:15.

Гонки «Гран-Туризмо»

• В эти выходные в Хокенхайме состоится предпоследний этап немецкой серии ADAC GT Masters. Гонки на 600-сильных спрткарах категории GT3 будут транслироваться на канале клуба ADAC в Youtube. Заезды пройдут в следующем порядке: в субботу в 9:55 — первая квалификация, в 15:35 —первая гонка; в воскресенье в 9:55 — вторая квалификация, а в 14:05 — вторая гонка.

В рамках этого же уик-энда состоятся заезды ещё нескольких национальных серий. Канал ADAC покажет гонки серии ADAC GT4 (12:15 в субботу и 16:35 в воскресенье) и молодёжной формулы ADAC Formula 4 (14:10 в субботу, 11:50 и 18:00 в воскресенье).

NASCAR

• Очередной этап американской серии NASCAR — первый, проходящий в формате «Плей-офф». 400-мильная гонка состоится на овале в Лас-Вегасе. Трек необычной формы длиной 2,4 километра считается «суперспидвеем» — средняя скорость на круге в квалификации лишь немного не дотягивает до 320 километров в час.

Из-за разницы в часовых поясах гонка будет транслироваться в неудобное время — эфир начнется в 02:00 в ночь с воскресенья на понедельник. Её можно увидеть на каналах «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также на онлайн-ресурсе SportBox начинается в 21:00 вечером воскресенья.