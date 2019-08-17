Смотрим гонки: все самые важные трансляции 17-18 августа

С четырёх спецучастков чешского ралли организаторы будут вести прямую трансляцию через Youtube и свою страничку в Facebook. В субботу в 16:05 начинается трансляция с СУ5, в 19:39 — с СУ7. В воскресенье передачи продолжатся: в 12:14 — с СУ12, в 14:46 — с финального СУ15. Запланированы и обзоры на телеканале Eurosport 1 по итогам каждого дня: в 5 утра воскресенья и в 2 часа ночи.

СМП РСКГ

• Российская серия кольцевых гонок в эти выходные вновь гостит в московском регионе: предпоследний этап серии состоится на автодроме Moscow Raceway близ Волоколамска.