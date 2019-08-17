Смотрим гонки: все самые важные трансляции 17-18 августа

Чемпионат Европы по ралли
• На этот раз участники первенства Старого света по ралли отправились в Чехию, в город Злин. Barum Rally Zlin — одна из старейших гонок в Восточной Европе: она проводится ежегодно уже без малого полвека! Из-за обилия щербатого асфальта в окрестностях Злина ралли славится непростым характером.
Российский гонщик Алексей Лукьянюк прибыл в Чехию лидером чемпионата, но ему будет крайне непросто: наиболее вероятным победителем гонки заслуженно считают знатока местных дорог Яна Копецкого — заводского пилоты Шкоды. А ещё в гонке принимает участие молодой и очень перспективный российский раллист Николай Грязин.
С четырёх спецучастков чешского ралли организаторы будут вести прямую трансляцию через Youtube и свою страничку в Facebook. В субботу в 16:05 начинается трансляция с СУ5, в 19:39 — с СУ7. В воскресенье передачи продолжатся: в 12:14 — с СУ12, в 14:46 — с финального СУ15. Запланированы и обзоры на телеканале Eurosport 1 по итогам каждого дня: в 5 утра воскресенья и в 2 часа ночи.
СМП РСКГ
• Российская серия кольцевых гонок в эти выходные вновь гостит в московском регионе: предпоследний этап серии состоится на автодроме Moscow Raceway близ Волоколамска.
Все без исключения гоночные заезды транслируются на канале серии в Youtube. Гоночные заезды начинаются в субботу в 10:30 утра с соревнований в молодёжном классе S1600 Junior, следом в 11:30 начнется трансляция гонки во «взрослом», но достаточно демократическом классе S1600. В 12:55 зрителей ждёт главный заезд в самом быстром и престижном классе «Туринг», где гонщики выступают на 350-сильных машинах категории TCR. В 15:10 — совместный заезд классов «Туринг-Лайт» и «Супер-Продакшн».
В воскресенье в каждом из классов состоится вторая гонка уик-энда. Расписание будет отличаться: молодёжный S1600 Junior — в 10:20, в 12:55 — «Туринг», в 15:15 — совместный заезд классов «Туринг-Лайт» и «Супер-Продакшн», в 16:30 — класс S1600.
Также в рамках уик-энда СМП РСКГ проходят соревнования молодёжной «формульной» серии SMP Formula 4: они тоже транслируются в прямом эфире на Youtube — в субботу в 16:15 и воскресенье в 11:25.
Кроме того, за гонками серии СМП РСКГ можно следить и по телевизору. Заезды самого престижного и быстрого класса Туринг транслируются в прямом эфире на канале «Матч ТВ» в субботу и воскресенье в 12:35. Остальные заезды показывают также в прямом эфире, но на другом канале — «Матч! Страна».
ADAC TCR Germany
• Любители кузовных гонок параллельно с соревнованиями Российской серии кольцевых гонок могут следить и за перипетиями в немецком чемпионате.
Немецкая серия ADAC TCR Germany также начала трансляции заездов на канале автоклуба ADAC в Youtube, причём доступен как немецкий комментарий, так и английский. В этот уик-энд состоится этап немецкой серии на автодроме «Нюрбургринг», на коротком «кольце Гран-При». Прямое включение с первой гонки уик-энда начнется в субботу в 14:05, вторую гонку начнут показывать в воскресенье в 15:40.
Кстати, в рамках этого же уик-энда пройдут гонки «Гран-Туризмо» серии ADAC GT Masters (суббота в 10:15 и воскресенье в 14:05), любительской серии ADAC GT4 (суббота в 12:45 и воскресенье в 16:35) и молодёжной «формульной» серии ADAC Formula 4 (суббота в 11:55 и воскресенье в 10:50 и 18:00). Причём в гонках Формулы-4 стартует юный гонщик из Люберец Михаил Белов. Трансляции этих гонок также будут доступны в Youtube.
Indycar
• Американскую «формульную» серию Indycar едва ли можно считать равноценной заменой «Формуле-1». Но этот чемпионат отличается крайним своеобразием — а также высокой конкуренцией и огромными скоростями, с которыми болиды носятся по овальным трассам.
Четырнадцатый этап Indycar пройдёт в Поконо — на сверхскоростном спидвее необычной треугольной формы длиной 4 километра. Среди гонщиков он известен как «Tricky triangle», «хитрый треугольник» — в плане он выглядит как треугольник с закругленными углами, причём различаются длина прямиков, крутизна поворотов и наклон бэнкинга.
В прямом эфире гонку традиционно будет транслировать канал Viasat Sport HD, который доступен у многих операторов платного телевидения, а также в онлайн-кинотеатре ViP Play. Передача начнётся в 21:00 в воскресенье. А часом раньше можно посмотреть обзор предыдущего этапа Indycar, который прошёл на автодроме «Мид-Огайо».
Дрифт
• Российскую дрифт-серию в эти выходные принимает автодром «Красное Кольцо» близ Красноярска. Там состоится пятый этап RDS GP.
Мастера силовых скольжений называют Красноярск родиной российского дрифта. Бороться за призовые места на предпоследнем этапе RDS GP будет тридцать семь пилотов из восьми стран мира. Причём к постоянным участникам из России, Беларуси, Украины, Латвии, Японии и Китая добавятся чемпионы серий из Монголии и Казахстана.
Как всегда, заезды будут транслироваться на канале RDS GP в Youtube. Квалификация начнётся в 7:00 в воскресенье, в 13:00 начнутся заезды «Топ-32». В воскресенье заезды «Топ-16» начнутся в 10:00, а «Топ-8», «Топ-4» и финалы — в 13:00 по московскому времени. Непривычное расписание вызвано черытехчасовой разницой в часовых поясах между Москвой и Красноярском.
NASCAR
• В эти выходные состоится двадцать четвёртый этап в самой популярной гоночной серии США. Пятисотмильная гонка пройдёт на коротком 858-метровом треке в Бристоле.
Российские фанаты американского автоспорта смогут посмотреть гонку в прямом эфире в ночь с субботы на воскресенье, в 02:30 на каналах «Матч! Игра» и «Матч! Планета», а также на онлайн-ресурсе Sportbox. В воскресенье в 18:30 гонку повторят на канале «Матч! Арена».