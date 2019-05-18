Смотрим гонки: все самые важные трансляции 18-19 мая

DTM
• «Самые быстрые в мире кузовные гонки» — так именуют свою серию организаторы немецкого чемпионата DTM. Гурманы от автоспорта скажут, что и гонки отнюдь не кузовные — на трассе соревнуются переднемоторные прототипы, лишь стилизованные под серийную технику, и соревнования порой бывают искусственными...
Но гонки здесь динамичные, а пилоты — высочайшего уровня. Далеко не все широко известны, но есть и настоящие знаменитости — как звёзды длинных гонок Лойк Дюваль и Рене Раст (Audi), экс-пилот Формулы-1 Тимо Глок (BMW) и еще один выходец из «королевы автоспорта» Пол ди Реста (Aston Martin).
Вот уже много лет в чемпионате выступали команды трех главных немецких производителей: Audi, BMW и Mercedes-Benz. Но последний покинул серию, и на его место пришла английская марка Aston Martin. Что сможет показать последняя — это как раз главная интрига нового сезона. Интересно посмотреть и на обновленную технику: ведь с этого сезона на смену атмосферным моторам V8 4.0 пришли двухлитровые турбомоторы мощностью около 600 лошадиных сил.
Гонки второго этапа серии DTM в Зольдере будут транслироваться в прямом эфире на официальном канале серии в Youtube. Показ квалификационного заезда к первой гонке уик-энда стартует уже в 11:25 в субботу, в 14:15 начнётся сама гонка. Вторая гонка и квалификация к ней будут транслироваться в воскресенье, в 11:20 и 14:15. Обратите внимание, что организаторы дают три дополнительных стрима с онбордами — по одному для гонщиков от каждого из трех брендов. Все стримы сведены в единый, удобный для переключения интерфейс на официальном сайте серии.
Кстати, в рамках уик-энда DTM будут проходить соревнования на классических кузовных машинах: Ford Sierra RS Cosworth и BMW M3 группы A конца восьмидесятых, Mercedes-Benz 190E и С180 «класса 1» из DTM начала 90-х, а также машинах класса Supertouring 90-х годов (BMW 320i, Renault Laguna и т.д.) Трансляция начнется в воскресенье в 16:25 на канале серии Tourenwagen Classics.
WTCR
• А вот машины в мировой серии WTCR — настоящие, железные «кузова», построенные из серийных машин: «горячих» хэтчбеков и седанов с двухлитровыми турбомоторами мощностью около 350 лошадиных сил. Среди почти трех десятков пилотов — ветераны кузовных гонок Габриэле Тарквини и Иван Мюллер, бывший пилот Формулы-1 Тьяго Монтейро, знакомые нам по выступлениям на Ладах Роб Хафф и Ники Катсбург...
В этот уик-энд серию WTCR принимает голландский автодром Зандворт. Традиционно в рамках уик-энда пройдет квалификация из трех сегментов и три гоночных заезда. Как всегда, гонки Кубка мира транслируют каналы сети Eurosport.
Первая гонка уик-энда пройдет в субботу, но будет показана в записи в 12:00 воскресенья на канале Eurosport 1. Утром воскресенья на канале Eurosport 2 в 9:00 состоится прямая трансляция квалификационых заездов ко второй и третьей гонкам уик-энда. Вторую гонку в прямой трансляции покажут в 13:55 воскресенья на канале Eurosport 2. А вот третий заезд внось будет доступен лишь в записи — в 20:00 воскресенья, на канале Eurosport 1.
СМП РСКГ
• В этот же уик-энд у нас на автодроме «Нижегородское кольцо» проходит второй этап кузовной серии СМП РСКГ. Все без исключения гоночные заезды транслируются на канале серии в Youtube.
В субботу в 10:55 стартует первая гонка юниоров, в 11:55 — первый заезд в «народном» классе S1600, в 14:00 — в более быстрых классах Туринг-Лайт и Супер-Продакшн. С 15:05 можно будет следить за первым заездом молодёжной серии SMP Formula 4. А кульминацией дня станет гонка в самом быстром, престижном и конкурентном классе «Туринг», участники которог выступают на 350-сильной технике серии TCR.
Продолжатся соревнования в воскресенье, когда состоятся вторые заезды в каждом из перечисленных классов: в 10:30 — «Юниор», в 11:35 — S1600, в 13:45 — Туринг-Лайт и Супер-Продакшн, в 14:55 — SMP Formula 4, в 16:10 — «Туринг».
Длинные гонки
• Престижная гонка «24 часа Нюрбургринга» на легендарной Северной петле состоится в этом году 22-23 июня. А в эти выходные на Нордшляйфе пройдет квалификационная гонка продолжительностью 6 часов. Следить за ней можно на официальном Youtube-канале гонки. Предусмотрены комментарии как на немецком, так и на английском языке. Обратите внимание, что помимо основного стрима в канале есть ещё семь стримов с онборд-трансляциями из разных машин (в основном это быстрые экипажи топового класса SP9).
IndyCar
• Поклонникам серии Indycar, а также болельщикам Фернандо Алонсо стоит посмотреть квалификацию к главной гонке сезона — Indy 500 на «старой кирпичнице» Индианаполиса. Тренировки, квалификации и гонка растянуты во времени практически на полторы недели, и сама 500-мильная гонка состоится в следующие выходные.
Часть квалификации можно посмотреть на канале Viasat Sport HD, который доступен у многих операторов платного телевидения, а также в онлайн-кинотеатре в онлайн-кинотеатре ViP Play. В 18:00 воскресенья в записи будет показан заключительный час первого дня квалификации, а в 19:00 стартует прямая трансляция второго дня — так называемый Last Row Shootout и Fast 9 Shootout.
NASCAR
• «Гонка всех звёзд» в Шарлотт — это незачётный этап серии Monster Energy NASCAR Cup, проходящий на овалае в Северной Каролине. И благодаря каналу «Матч!» у любителей американского автоспорта есть возможность посмотреть её в прямом эфире. Правда, из-за разницы во времени придется сидеть допоздна. Прямая трансляция на канале «Матч! Арена» и онлайн-ресурсе SportBox начинается в 01:00 в ночь субботы на воскресенье. На канале «Матч! Планета» трансляция должна начаться чуточку позже — в 01:15.