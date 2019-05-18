Смотрим гонки: все самые важные трансляции 18-19 мая

DTM

• «Самые быстрые в мире кузовные гонки» — так именуют свою серию организаторы немецкого чемпионата DTM. Гурманы от автоспорта скажут, что и гонки отнюдь не кузовные — на трассе соревнуются переднемоторные прототипы, лишь стилизованные под серийную технику, и соревнования порой бывают искусственными...

Но гонки здесь динамичные, а пилоты — высочайшего уровня. Далеко не все широко известны, но есть и настоящие знаменитости — как звёзды длинных гонок Лойк Дюваль и Рене Раст (Audi), экс-пилот Формулы-1 Тимо Глок (BMW) и еще один выходец из «королевы автоспорта» Пол ди Реста (Aston Martin).