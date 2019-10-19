Смотрим гонки: все самые важные трансляции 19-20 октября

Дрифт
• На автодроме в Сочи состоится шестой и заключительный этап российской дрифт-серии.
Зрителям практически гарантировано эффектное зрелище с глубокими заносами, клубами дыма и плотной борьбой, ведь уровень наших дрифтеров высок — например, Георгий Чивчян в прошлом году стал победителем Международного кубка FIA по дрифту. Но в Сочи вместе с ними выступят ещё и титулованные пилоты из-за рубежа — японцы Масато Кавабата, Тецуя Хибино и Дайго Сайто, латвиец Кристапс Блушс, украинец Алексей Головня, гонщик из Гонконга Чарльз Энг.
Последний этап серии RDS будет особенно важным, поскольку в Сочи будут начислять двойные очки. Результаты будет подводить интернациональная судейская бригада, а среди зрителей проведут розыгрыш «Жигулей», подготовленных для зимнего дрифта и поездку в Японию на Кубок мира по дрифту.
Жители и гости Сочи смогут воочию увидеть битву лучших дрифтеров страны: заезды будут проходить в два дня, билеты стоят от 750 до 20 000 рублей и доступны на сайте vdrifte.ru либо в кассах на трассе. К услугам всех остальных — как всегда, трансляция на канале RDS в Youtube: в субботу трансляция стуртует с началом квалификации в 10:15, в воскресенье — в районе 12:00, когда начнутся заезды Топ-16.
NASCAR
• Гоночный сезон в американской серии NASCAR — один из самых длительных в мире, и уж точно самый плотный: за год в США проходит 36 этапов!
В этот уик-энд состоится тридцать второй по счёту этап — 400-мильная гонка пройдёт на трассе в Канзасе. Профилированный трек длиной 2,4 километра отличается специфической формой — в плане он представляет собой нечто среднее между овалом и треугольником.
Российские фанаты американского автоспорта смогут посмотреть гонку в прямом эфире в воскресенье в 21:30 на телеканалах «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также на онлайн-ресурсе Sportbox.