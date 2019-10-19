Смотрим гонки: все самые важные трансляции 19-20 октября

Последний этап серии RDS будет особенно важным, поскольку в Сочи будут начислять двойные очки. Результаты будет подводить интернациональная судейская бригада, а среди зрителей проведут розыгрыш «Жигулей», подготовленных для зимнего дрифта и поездку в Японию на Кубок мира по дрифту.

Жители и гости Сочи смогут воочию увидеть битву лучших дрифтеров страны: заезды будут проходить в два дня, билеты стоят от 750 до 20 000 рублей и доступны на сайте vdrifte.ru либо в кассах на трассе. К услугам всех остальных — как всегда, трансляция на канале RDS в Youtube: в субботу трансляция стуртует с началом квалификации в 10:15, в воскресенье — в районе 12:00, когда начнутся заезды Топ-16.

NASCAR

• Гоночный сезон в американской серии NASCAR — один из самых длительных в мире, и уж точно самый плотный: за год в США проходит 36 этапов!

В этот уик-энд состоится тридцать второй по счёту этап — 400-мильная гонка пройдёт на трассе в Канзасе. Профилированный трек длиной 2,4 километра отличается специфической формой — в плане он представляет собой нечто среднее между овалом и треугольником.