Смотрим гонки: все самые важные трансляции 20-21 июля

В рамках уик-энда DTM на трассе в Ассене в качестве гонок поддержки пройдёт этап серии Porsche Carrera Cup Benelux. Соревнования будут транслироваться на официальном канале серии в Youtube: квалификация и первая гонка — в субботу, в 9:35 и 18:45, а вторая гонка — в воскресенье, в 16:20.

Длинные гонки

• Четырёхчасовая гонка Европейской серии Ле-Ман пройдёт в Монмело — на том самом автодроме Барселона-Каталунья, который с 1991 года принимает Гран-При Испании.

Участники ELMS сражаются не только за титул чемпионов Европы по длинным гонкам, но и за пропуск на старт легендарного марафона «24 часа Ле-Мана». А для нас особый интерес представляет участие Романа Русинова, который защищает завоёванное в прошлом сезоне звание чемпиона.