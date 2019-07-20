Смотрим гонки: все самые важные трансляции 20-21 июля

DTM
• Престижную немецкую серию DTM впервые в истории принимает гоночная трасса в голландском Ассене. Она в первую очередь известна любителям мотоспорта — каждый год там проходит этап чемпионатов MotoGP и World Superbike.
Гонки пятого этапа серии DTM будут транслироваться в прямом эфире на официальном канале серии в Youtube. Показ квалификационного заезда к первой гонке уик-энда стартует уже в 11:10 в субботу, в 14:15 начнётся сама гонка. Вторая гонка и квалификация к ней будут транслироваться в воскресенье, в 11:15 и 14:15. Обратите внимание, что организаторы дают три дополнительных стрима с онбордами — по одному для гонщиков от каждого из трех брендов. Все стримы сведены в единый, удобный для переключения интерфейс на официальном сайте серии. Пресс-конференции после финиша каждой из гонок транслируются через Facebook.
В рамках уик-энда DTM на трассе в Ассене в качестве гонок поддержки пройдёт этап серии Porsche Carrera Cup Benelux. Соревнования будут транслироваться на официальном канале серии в Youtube: квалификация и первая гонка — в субботу, в 9:35 и 18:45, а вторая гонка — в воскресенье, в 16:20.
Длинные гонки
• Четырёхчасовая гонка Европейской серии Ле-Ман пройдёт в Монмело — на том самом автодроме Барселона-Каталунья, который с 1991 года принимает Гран-При Испании.
Участники ELMS сражаются не только за титул чемпионов Европы по длинным гонкам, но и за пропуск на старт легендарного марафона «24 часа Ле-Мана». А для нас особый интерес представляет участие Романа Русинова, который защищает завоёванное в прошлом сезоне звание чемпиона.
Соревнования проводятся в трех классах. Самые быстрые автомобили — это прототипы класса LMP2 с 600-сильным мотором Gibson, более простые технически прототипы LMP3 оснащаются моторами V8 Nissan мощностью 420 лошадиных сил, а класс LM GTE зарезервирован для спорткаров категории «Гран-Туризмо» (как правило, это Ferrari 488 GTE и Porsche 911 RSR).
Заезды Европейской серии Ле-Ман транслируются в прямом эфире на Youtube-канале ELMS. Все заезды пройдёт в субботу: трансляция квалификации начнется в 11:35, самой четырехчасовой гонки — в 19:10.
IndyCar
• Двенадцатый этап самой престижной американской «формульной» серии пройдёт на профилированном овале. На сегодняшний день для Индикара это скорее исключение: таких гонок в сезоне всего пять из семнадцати. Но даже в этом ряду автодром Iowa Speedway стоит особняком из-за очень короткого трека: длина овала в форме буквы D составляет всего 0,875 мили (1,4 километра).
В прямом эфире гонку традиционно будет транслировать канал Viasat Sport HD, который доступен у многих операторов платного телевидения, а также в онлайн-кинотеатре ViP Play. Правда, из-за разницы в часовых поясах прямая трансляция начнется в 2:00 в ночь с субботы на воскресенье. Впрочем, гонку можно будет посмотреть и в записи: в 11:00 и в 16:30.
Ралли
• В эти выходные в Италии проходит пятый этап чемпионата Европы по ралли — асфальтовая гонка Rally di Roma Capitale. За победу в ней борется российский раллист Алекс ей Лукьянюк, отстаивающий свой прошлогодний титул.
Прямые трансляции с отдельных спецучастков ведутся на странице чемпионата FIA ERC в Facebook. В субботу в 10:28 начнется репортаж со второго спецучастка, в 16:47 — с пятого. В воскресенье расписание интернет-трансляций следующее: 9:29, 14:26, 19:15 (СУ9, СУ14, СУ15 и СУ16). Церемонию торжественного старта, прошедшую в пятницу, а также интервью с участниками можно увидеть на канале серии в Youtube.
Кроме того, каналы сети Eurosport выпускают ночные обзоры по итогам каждого дня. В субботу в 23:50 с обзором первого дня выйдет канал Eurosport 1. Репортаж покажут повторно покажут в 2:01 ночи на каналах Eurosport 2 и Eurosport Gold, и в 10:30 утра в воскресенье — на Eurosport 1. Подведут итоги ралли на канале Eurosport 1 в воскресенье в 23:00. В 0:30 и 4:00 утра репортаж повторят на каналах Eurosport 2 и Eurosport Gold. Хронометраж в реальном времени доступен на сайте серии.
Дрэг-рейсинг
• Гонки на ускорение на дистанции 402 метра — едва ли не самый молодой вид автоспорта в нашей стране. Но менее чем за двадцать лет развития дрэг-рейсинг обрёл множество преданных поклонников, а российские команды научились готовить технику европейского уровня. В Чемпионате и Кубке России предусмотрено четыре класса: «лёгкий» FSL для машин с незначительными переделками, переднеприводный FSA, FSB для задне- и полноприводных машин с сохранением элементов серийного кузова, и «беспредельный» US. Причём особенно интересен переднеприводный класс: в нём разнообразие конструкций максимально, а мощность лучших машин уже переваливает за тысячу лошадиных сил.
В этот уик-энд на трассе «Нижегородское кольцо» пройдёт второй этап Чемпионата России по дрэг-рейсингу. Организаторы приглашают зрителей посмотреть гонки вживую, но традиционно предусмотрена и трансляция на канале Dragtimes на Youtube. Прямой эфир стартует в 10:00 в субботу, продлится практически весь день, и должен продолжиться в воскресенье.
Кстати, посмотреть соревнования по дрэг-рейсингу с его родины, из США, можно на канале Viasat Sport HD: он транслирует гонки самой престижной американской дрэг-ассоциации NHRA. Правда, гонки показывают в записи со значительной задержкой и в весьма неудобное время. Так, в этот уик-энд транслируют заезды тринадцатого этапа NHRA в Нью-Гемпшире, который прошёл две недели назад, причём передача идёт в 1:15 в ночь с пятницы на субботу. Телеканал Viasat Sport HD доступен у ряда операторов платного телевидения, а также в онлайн-кинотеатре ViP Play.
NASCAR
• В эти выходные состоится двадцатый этап в самой популярной гоночной серии США. Гонка продолжительностью 301 круг пройдёт на овале длиной 1,7 километра в Нью-Гемпшире.
Российские фанаты американского автоспорта смогут посмотреть гонку в прямом эфире в воскресенье в 22:00 на каналах «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также на онлайн-ресурсе Sportbox.