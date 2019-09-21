Смотрим гонки: все самые важные трансляции 21-22 сентября

Формула-1
• Главный старт этого уик-энда — гонка Формулы-1 на городской трассе в Сингапуре.
Этапы Формулы-1, как всегда, транслируются телесетью «Матч!». В субботу российские зрители смогут в прямом эфире увидеть третью тренировку (12:55, канал «Матч! Арена») и квалификационные заезды (16:20, канал «Матч! ТВ»). Повтор квалификации в записи можно будет увидеть и в воскресенье в 12:15 на канале «Матч! Арена».
Саму гонку в прямом эфире будут передавать на канале «Матч! ТВ», трансляция стартует в воскресенье в 14:50. Столь комфортное время, несмотря на разницу часовых поясов с Сингапуром, возможно благодаря проведению гонки в вечерние часы: большая часть заезда пройдёт при свете прожекторов.
Следить за ходом гонки поможет платный интернет-сервис F1 TV Access за 2,99 долларов в месяц: там в прямом эфире можно наблюдать за телеметрией.
Indycar
• В эти же выходные пройдёт заключительный этап престижной американской «формульной» серии Indycar. За участие в финале начисляются двойные очки, и главная интрига — удастся ли американцу Александру Росси или французу Симону Пажено опередить лидера сезона, американского гонщика Джозефа Ньюгардена.
Соревнования состоятся на легендарной трассе «Лагуна Сека» в Северной Калифорнии, близ городка Монтерей. Она выделяется большим перепадом высот и знаменита свои поворотом «штопор» — идущей круто вниз «эской».
Вплоть до девяностых годов чемпионат считался полноценной альтернативой «Формуле-1». Сейчас времена его расцвета уже позади, но в серии по-прежнему выступает множество сильных пилотов со всего мира, а гонки отличаются крайне высокой конкуренцией. Болиды — одинаковые шасси итальянской фирмы Dallara с 600-сильными турбомоторами V6 двух марок, Honda и Chevrolet.
Гонку можно посмотреть на канале Viasat Sport HD, который доступен у многих операторов платного телевидения, а также в онлайн-кинотеатре в онлайн-кинотеатре ViP Play. Прямая трансляция гонки начнется в воскресенье, в 21:30 по московскому времени.
Длинные гонки
• Европейскую серию Ле-Ман в эти выходные принимает легендарный бельгийский трек Спа-Франкоршам. Как всегда в ELMS, гонка пройдёт в четырёхчасовом формате, за рулём машин друг друга будут сменять по два-три гонщика. Среди участников есть двое россиян: это прошлогодний победитель ELMS Роман Русинов, выступающий на прототипе Aurus 01 команды G-Drive Racing, и Константин Терещенко, который сядет за руль болида Ligier JSP217 команды Paniz Barthez Competition. Русинов и его партнёр Роб ван Уйтерт на сегодняшний день возглавляют чемпионат в своём классе.
Соревнования проходят в трёх классах, машины которых находятся на трассе одновременно: это прототипы категории LMP2 c одинаковыми моторами Gibson V8 мощностью около 600 сил, более простые болиды класса LMP3 с двигателями Nissan V8 мощностью 420 сил, а также категория LMGTE для спорткаров класса «Гран-Туризмо» (Ferrari 488 GTE, Porsche 911 RSR).
Соревнования Европейской серии Ле-Ман традиционно транслируются на канале ELMS в Youtube. Квалификация начнётся в субботу в 13:10 по московскому времени, четырёхчасовая гонка — в воскресенье, в 13:00.
В рамках того же уик-энда в Спа в субботу состоится гонка серии Michelin Le Mans Cup на спорткарах категории GT3 и прототипах класса LMP3. Субботние заезды будут транслироваться на официальном канале серии в Youtube: квалификация — 11:40, гонка — в 16:30.
Кузовные гонки
• Не обделены в этот уик-энд и любители кузовных гонок: на «формульной» трассе под Барселоной состоится очередной этап европейской серии TCR Europe. В нём примет участие 35 пилотов на 350-сильных переднеприводниках семи марок: Audi RS3, Honda Civic, Hyundai i30, Peugeot 308, Renault Megane, Seat Leon, Volkswagen Golf.
Среди участников будет и российский гонщик Евгений Леонов. Питерец известен в первую очередь по выступлениям в дрифте, но c недавних пор стал осваивать кольцевые гонки — в этом сезоне он выступает за рулём Seat Leon TCR в испанском чемпионате по длинным гонкам.
Соревнования будет транслировать официальный канал TCR TV на Youtube. В рамках уик-энда пройдёт две гонки, причём вторая — с реверсивным стартом: показ первой начнётся в субботу в 18:35, второй — в воскресенье, в 13:20.
В рамках того же уик-энда на автодроме Barcelona-Catalunya пройдут заезды международной серии International GTOpen на спорткарах класса GT3 (первая квалификация и гонка — в субботу в 11:31 и 16:30, вторая квалификация и гонка — в воскресенье в 10:25 и 14:20), серии GT Cup Open для более простых спорткаров (первая квалификация и гонка — в субботу в 10:30 и 14:20, вторая квалификация и гонка — в воскресенье в 11:40 и 17:00) и «формульной» серии Euroformula Open (первая квалификация и гонка — в субботу в 10:58 и 15:35, вторая квалификация и гонка — в воскресенье в 11:05 и 16:00).
NASCAR
• В эти выходные состоится двадцать восьмой этап в самой популярной гоночной серии США. Гонка длительностью в 400 кругов пройдёт на коротком треке в Ричмонде (штат Вирджиния). Трасса длиной 1,2 километра отличается необычной D-образной формой, из-за котроой гонки здесь сравнивают с заездами на суперспидвеях.
Российские фанаты американского автоспорта смогут посмотреть гонку в прямом эфире в ночь с субботы на воскресенье, в 02:30 на каналах «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также на онлайн-ресурсе Sportbox. В воскресенье гонку повторят на канале «Матч! Планета» в 17:00.
Между прочим, у Наскара есть и франшиза в Европе — это серия NASCAR Whelen Euro Series. Несмотря на внешнее сходство с американскими сток-карами, машины строят во Франции, а из тринадцати гонок в сезоне лишь одна проводится на овальном треке.
В эти выходные евро-NASCAR посетит гоночную трассу в немецком Хоккенхайме: этот этап считается полуфиналом сезона. Все заезды будут транслировать в Youtube: в субботу пройдёт квалификация (10:45) и первая пара гонок в классах Elite 1 (14:00) и Elite 2 (17:50), в воскресенье — вторая пара заездов (11:35 и 14:45).