Смотрим гонки: все самые важные трансляции 21-22 сентября

Саму гонку в прямом эфире будут передавать на канале «Матч! ТВ», трансляция стартует в воскресенье в 14:50. Столь комфортное время, несмотря на разницу часовых поясов с Сингапуром, возможно благодаря проведению гонки в вечерние часы: большая часть заезда пройдёт при свете прожекторов.

Следить за ходом гонки поможет платный интернет-сервис F1 TV Access за 2,99 долларов в месяц: там в прямом эфире можно наблюдать за телеметрией.

Indycar

• В эти же выходные пройдёт заключительный этап престижной американской «формульной» серии Indycar. За участие в финале начисляются двойные очки, и главная интрига — удастся ли американцу Александру Росси или французу Симону Пажено опередить лидера сезона, американского гонщика Джозефа Ньюгардена.

Соревнования состоятся на легендарной трассе «Лагуна Сека» в Северной Калифорнии, близ городка Монтерей. Она выделяется большим перепадом высот и знаменита свои поворотом «штопор» — идущей круто вниз «эской».