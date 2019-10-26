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4:02

Смотрим гонки: все самые важные трансляции 26-27 октября

Анонс важнейших автоспортивных событий, за которыми можно следить по ТВ и в Сети

Редакция «Мотора» продолжает следовать доброй традиции — держать своих читателей в курсе главных автоспортивных событий, следить за которыми можно по телетрансляциям или в Youtube.

Формула-1

• Ближайшие два этапа Формулы-1 пройдут на североамериканском континенте: в эти выходные чемпионат мира будет принимать автодром имени братьев Родригес в Мексике.

Как всегда, заезды будут транслироваться на каналах телевизионной сети «Матч». Проходящую в субботу третью тренировку можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале «Матч! Арена» в 17:55, в 20:55 на канале «Матч ТВ» последует квалификация в прямой трансляции. Сама гонка будет транслироваться в воскресенье в 21:55 — также на канале «Матч ТВ».

Кроме того, в качестве гонок поддержки состоятся заезды Суперкубка Porsche. Их можно увидеть в прямом эфире на телеканале Eurosport 1 или посредством сервиса Eurosport Player: в субботу в 22:16 и в воскресенье в 19:00.

WRC — ралли Каталонии

• Тринадцатый, предпоследний этап Чемпионата мира по ралли пройдёт на северо-востоке Испании — на асфальтовых и грунтовых дорогах в окрестностях курортного города Салоу.

В списке участников — не только экипажи команд первого эшелона (Citroen Racing, Ford M-Sport, Hyundai Motorsport и Toyota Gazoo Racing), но и гонщики из младших дивизионов WRC2 Pro и WRC2. Среди них — и российский раллист Николай Грязин на новом полноприводнике Skoda Fabia R5 Evo. Следить за его выступлениями можно благодаря текстовой трансляции на его сайте с комментариями после каждого допа, и публикациям в инстаграме его штурмана Ярослава Фёдорова — он выкладывает подробные рассказы о гонке в сторис.

Николай Грязин

Чтобы в прямом эфире следить за чемпионатом мира по ралли, потребуется подписка на платный онлайн-сервис WRC+ All Live за 8,99 евро в месяц (650 рублей). Прямая трансляция со спецучастков ралли Каталония началась уже в пятницу, в субботу она продолжится в 10:00 по Москве, в воскресенье — в 8:40.

Альтернативный вариант — подробные, очень профессиональные и к тому же бесплатные репортажи на сервисе Red Bull TV.

А краткие промежуточные обзоры можно смотреть в Youtube — на канале WRC, команды Toyota Gazoo Racing и шинников из Michelin Motorsport.

Кузовные гонки WTCR

• Международная кузовная серия WTCR продолжает азиатское турне: очередная остановка — в Японии, на автодроме «Сузука», отлично знакомом любителям Формулы-1.

Как всегда, в рамках уик-энда пройдёт три гонки. Правда, из-за разницы во времени с Японией российским болельщикам будет не очень комфортно их смотреть. Первая гонка состоится в субботу: её в прямом эфире будет транслировать канал Eurosport 1 в 8:50 утра. Трансляции последующих заездов начнутся в воскресенье в 4:50 утра.

В ходе этого уик-энда на Сузуке состоится последний, решающий этап национальной кузовной серии TCR Japan — причём на титул претендует шесть гонщиков! Посмотреть заезды можно будет на Youtube — правда, с японскими комментаторами. Трансляция первого заезда начнётся в субботу в 5:25 утра, второго — также в субботу, в 10:10.

Formula Renault Eurocup

• Заключительный этап молодёжного Еврокубка Формулы Renault состоится на автодроме в Абу-Даби, знакомом всем по Гран-При Формулы-1.

Основной интерес для российских болельщиков представляет выступление 18-летнего уроженца Южно-Сахалинска Александра Смоляра. Сейчас он занимает третью позицию в чемпионате, но сохраняет математические шансы на второе место по итогам сезона.

Александр Смоляр

Трансляция заездов идёт на канале Renault Sport в Youtube. Первая квалификация и гонка уже прошли в пятницу и доступны в записи, прямой эфир второй квалификации начнётся в субботу в 7:55 утра по московскому времени, сама гонка — в 12:15.

Длинные гонки

• В субботу на Северной петле Нюрбургринга состоится заключительный этап серии VLN — четырёхчасовая гонка на «Кубок Мюнстерланд».

В классе V6 чемпионами досрочно стали питерцы Александр Акименков и Василий Селиванов, выступающие на Porsche 911 Carrera. Но вот борьба за победу в «абсолюте» в самом разгаре — на чемпионский титул претендует сразу три экипажа. Стоит заметить, что из-за особенностей начисления очков борьба за чемпионство идёт среди участников доступных классов — в основном, V4.

На официальном канале VLN прямая трансляция будет идти с самого утра: уже с 9:15, когда начнётся квалификация. Причем с недавних пор можно выбрать трансляцию на русском языке, которую ведёт Иван Стрекопытов из компании nuerburgring.ru. На том же канале в прямом эфире будут доступны онборды с пяти машин классов GT3 и GT4.

NASCAR

• В этот уик-энд состоится тридцать первый этап в самой популярной гоночной серии США. Гонка длительностью 500 кругов пройдёт на коротеньком овале в Мартинсвилле (длина круга — всего 0,847 километра).

Российские фанаты американского автоспорта смогут посмотреть гонку в прямом эфире в воскресенье в 22:00 на телеканалах «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также на онлайн-ресурсе Sportbox.