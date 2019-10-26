Смотрим гонки: все самые важные трансляции 26-27 октября

Формула-1

• Ближайшие два этапа Формулы-1 пройдут на североамериканском континенте: в эти выходные чемпионат мира будет принимать автодром имени братьев Родригес в Мексике.

Как всегда, заезды будут транслироваться на каналах телевизионной сети «Матч». Проходящую в субботу третью тренировку можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале «Матч! Арена» в 17:55, в 20:55 на канале «Матч ТВ» последует квалификация в прямой трансляции. Сама гонка будет транслироваться в воскресенье в 21:55 — также на канале «Матч ТВ».