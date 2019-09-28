Смотрим гонки: все самые важные трансляции 28-29 сентября

Формула-1

• Вне всякого сомнения, внимание всех российских любителей автоспорта в эти выходные будет приковано к Формуле-1 — а точнее, Гран-При России, которое состоится на автодроме в Сочи.

Все заезды «Формулы-1» будет транслироваться на канале «Матч ТВ». В субботу в прямом эфире зрители смогут увидеть третью тренировку (11:55) и квалификацию (14:55), трансляция самой гонки начнётся в воскресенье в 13:50.