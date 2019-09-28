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3:14

Смотрим гонки: все самые важные трансляции 28-29 сентября

Анонс важнейших автоспортивных событий, за которыми можно следить по ТВ и в Сети

Редакция «Мотора» продолжает следовать доброй традиции — давать своим читателям информацию о самых главных автоспортивных событиях, следить за которыми можно по телетрансляциям или в Youtube.

Формула-1

• Вне всякого сомнения, внимание всех российских любителей автоспорта в эти выходные будет приковано к Формуле-1 — а точнее, Гран-При России, которое состоится на автодроме в Сочи.

Все заезды «Формулы-1» будет транслироваться на канале «Матч ТВ». В субботу в прямом эфире зрители смогут увидеть третью тренировку (11:55) и квалификацию (14:55), трансляция самой гонки начнётся в воскресенье в 13:50.

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Более того: в рамках российского этапа Формулы-1 телевизионная сеть «Матч!» проведёт трансляцию в расширенном формате — вместе с гонками младших формул, которые также пройдут в Сочи. Заезды Формулы-3 можно будет увидеть в субботу в 10:10 на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Страна» (первая гонка) и в воскресенье в 9:55 на канале «Матч! Страна» (вторая гонка). Соревнования престижной Формулы-2 покажут в прямом эфире на канале «Матч! Страна» в субботу в 16:45 (первая гонка) и в воскресенье в 11:20 (вторая гонка).

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Российский гонщик Роберт Шварцман лидирует в чемпионате FIA Formula 3, и в Сочи был быстрейшим в квалификации

Во всех классах российским зрителям будет за кого поболеть: в Формуле-1 это пилот команды Toro Rosso Даниил Квят, в Формуле-2 — Никита Мазепин, Матевос Исаакян и Артём Маркелов, и в Формуле-3 — Роберт Шварцман.

Ралли — Чемпионат Европы

• В эти же выходные на Кипре состоится очередной этап Чемпионата Европы по ралли. Гонка славится «убойной» трассой, ужасающей жарой и пылью.

Бороться за победу в ралли будет российский экипаж — Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов на полноприводном Citroen C3 R5 французской команды Saintéloc Racing. Явно претендовать на победу будут также катарский гонщик-универсал Насер Аль-Аттия (трёхкрастный победитель Дакара) и бывший участник WRC Микко Хирвонен.

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Алексей Лукьянюк в полёте

С четырёх спецучастков будет организована прямая трансляция на официальном канале чемпионата ERC в Youtube. В субботу болельщики смогут увидеть прямой репортаж с СУ3 (11:34 по московскому времени) и СУ5 (14:35). В воскресенье будет транслироваться СУ9 (10:35) и СУ12 (15:24). Следить за гонкой поможет обновляемое в режиме реального времени табло c результатами и комментариями гонщиков, расопложенное на официальном сайте чемпионата.

Длинные гонки

• На «формульной» трассе в Монтмело близ Барселоны состоится заключительный этап международной серии длинных гонок Blancpain GT Series Endurance Cup. На старт трехчасовой гонки заявлено 46 экипажей на 600-сильных суперкарах класса GT3: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG, Porsche.

В числе участников — несколько гонщиков из России: опытный «формулист» Михаил Алёшин (№72, Ferrari 488 GT3, SMP Racing), Леонид Мащицкий (№77, Lamborghini Huracan GT3 2019, Barwell Motorsport), Тимур Богуславский (№90, Mercedes-AMG GT3, Akka ASP Team), Денис Булатов и Ринат Салихов (№333, Ferrari 488 GT3, Rinaldi Racing).

Соревнования будут транслироваться в прямом эфире на канале организаторов в Youtube: в субботу покажут свободную практику (11:20), пред-квалификацию (16:05), а в воскресенье — квалификацию (10:30) и гонку (15:50).

Михаил Алёшин

Параллельно с гонками полу-профессиональной серии Blancpain GT Series проводятся состязания для любителей под брендом Blancpain GT Sports Club. Эти заезды также транслируются на канале организаторов в Youtube: в субботу в 13:00 — квалификация, в 17:55 — первая 45-минутная гонка, в воскресенье в 11:50 — вторая.

В рамках гоночного уик-энда в Монтмело пройдут и гонки Франко-бельгийского Кубка Porsche. Заезды будут транслировать в прямом эфире на официальном канале в Youtube: в субботу — первую гонку (15:10), в воскресенье — вторую (13:05).

Александр Смоляр на прошлом этапе Формулы Renault в Венгрии

Впрочем, из всех гонок поддержки, проводящихся в рамках этого уик-энда, наибольший интерес представляет Еврокубок Формулы Renault — это молодёжная серия, с которой начинает свою карьеру большинство будущих профи в Европе. Кстати, в числе лидеров этого чемпионата — 18-летний россиянин Александр Смоляр. В ходе каждого этапа проводится по две гонки, каждая со cdоей квалификацией. Заезды транслируются в прямом эфире на канале Renault Sport в Youtube: первая квалификация и гонка — в субботу в 9:55 и 13:55, вторая — в то же время в воскресенье.

VLN — Нюрбургринг

• В эти выходные состоится седьмой этап чемпионата VLN — серии, которая целиком проводится на Северной петле Нюрбургринга. Это едва ли не самые массовые массовые автомобильные соревнования в мире: в заявочном списке — 154 экипажей в 25 классах, по два-четыре гонщика на каждой машине. Среди них — россияне Александр Акименков и Василий Селиванов на Porsche 911, которые борятся за победу в классе V6.

Прямую трансляцию можно будет увидеть на канале автодрома «Нюрбургринг» в Youtube: хронометрируемая тренировка — в 9:10, четырёхчасовая гонка — в 12:15.

Кольцевой чемпионат Германии

• Этап на восточногерманской трассе Заксенринг завершит сезон сразу в пяти гоночных сериях: полу-профессиональном чемпионате «Гран-Туризмо» ADAC GT Masters, любительской серии ADAC GT4, немецком Кубке Porsche Carrera, кузовном чемпионате ADAC TCR и молодёжной «Формуле 4 — ADAC».

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Прямая трансляция соревнований будет вестись на канале автоклуба ADAC в Youtube. На субботу расписание показа следущее: 9:25 — квалификация ADAC GT Masters, 12:00 — первая гонка Формулы-4, 12:50 — первая гонка ADAC GT4, 14:10 — первая гонка ADAC TCR, 15:45 — первая гонка ADAC GT Masters, 18:15 — вторая гонка Формулы-4. Воскресенье: 10:25 — третья гонка Формулы-4, 12:00 — вторая гонка ADAC TCR, 12:50 — вторая гонка ADAC GT, 14:45 — вторая гонка ADAC GT Masters.

В немецкой Формуле-4 выступает 17-летний россиянин Михаэль Белов. Он уже успел отметиться «серебром» в гонке на Нюрбургринге

Заезды немецкого Кубка Porsche Carrera транслируются отдельно, на собственном канале в Youtube: в субботу в 10:15 — квалификация, в 17:20 — первая гонка, вторая гонка — в воскресенье в 14:10.

NASCAR

• В этот уик-энд состоится двадцать девятый этап в самой популярной гоночной серии США. Гонка дистанцией в 400 километров пройдёт на автодроме в Шарлотте (штат Северная Каролина). Причём, что редкость для Наскара, соревнования проведут по дорожной конфигурации, а не по овалу: сейчас в календаре всего три таких этапа.

Эпизод прошлогодней гонки в Шарлотте

Российские фанаты американского автоспорта смогут посмотреть гонку в прямом эфире в воскресенье в 21:30 на канале «Матч! Планета», а также на онлайн-ресурсе Sportbox.