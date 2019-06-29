Смотрим гонки: все самые важные трансляции 29-30 июня

Фанаты Формулы-1 смогут следить за всеми заездами на телеканалах сети «Матч!» В субботу, 29 июня телеканал «Матч! ТВ» и «Матч! Арена» покажут в прямой трансляции третий тренировочный заезд (в 13:00), а в 15:55 начнется на канале «Матч! ТВ» начнется прямой эфир с квалификационных заездов. В воскресенье гонка пройдёт в прямом эфире «Матч! ТВ» — передача стартует в 16:00.

Гонки Гран-Туризмо

• На итальянском автодроме Мизано пройдёт этап престижной международной серии Blancpain GT World Challenge. Правда, короткие часовые гонки собирают заметно меньше участников, чем длинные заезды — в Мизано на трассе будут бороться 28 экипажей. Среди участников есть и трое россиян: Денис Ременяко (№13, GetSpeed Performance, Mercedes-AMG GT3), Тимур Богуславский (№90, Akka ASP Team, Mercedes-AMG GT3) и Ринат Салихов (№333, Rinaldi Racing, Ferrari 488 GT3).