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2:10

Смотрим гонки: все самые важные трансляции 29-30 июня

Анонс важнейших автоспортивных событий, за которыми можно следить по ТВ и в Сети

Редакция «Мотора» собрала для своих читателей всю информацию о самых важных автоспортивных событиях, которые пройдут 29-30 июня. Этот уик-энд не слишком богат на события — и всё же любители автоспорта не окажутся без любимого зрелища.

Формула-1

• В этот уик-энд состоится девятый этап Формулы-1 — Гран-При Австрии. С 2014 года гонку принимает автодром в Шпильберге, принадлежащий компании Red Bull.

Классическая трасса Остеррайхринг была выкуплена Дитером Матешицем и после реконструкции получила название Red Bull Ring. С 2014 года трек принимает Формулу-1

Фанаты Формулы-1 смогут следить за всеми заездами на телеканалах сети «Матч!» В субботу, 29 июня телеканал «Матч! ТВ» и «Матч! Арена» покажут в прямой трансляции третий тренировочный заезд (в 13:00), а в 15:55 начнется на канале «Матч! ТВ» начнется прямой эфир с квалификационных заездов. В воскресенье гонка пройдёт в прямом эфире «Матч! ТВ» — передача стартует в 16:00.

Гонки Гран-Туризмо

• На итальянском автодроме Мизано пройдёт этап престижной международной серии Blancpain GT World Challenge. Правда, короткие часовые гонки собирают заметно меньше участников, чем длинные заезды — в Мизано на трассе будут бороться 28 экипажей. Среди участников есть и трое россиян: Денис Ременяко (№13, GetSpeed Performance, Mercedes-AMG GT3), Тимур Богуславский (№90, Akka ASP Team, Mercedes-AMG GT3) и Ринат Салихов (№333, Rinaldi Racing, Ferrari 488 GT3).

Прошлогодняя гонка серии Blancpain в Мизано

Как обычно, заезды серии Blancpain транслируются на официальном канале в Youtube. Прямое включение с квалификационного заезда начнется в субботу в 15:25 по московскому времени. Первая гонка уик-энда должна начаться в 20:45 субботы, вторая — в 15:00 воскресенья.

Автомобили серии GT4 в Мизано

Кстати, в рамках того же уик-энда в Мизано пройдут заезды клубной серии Blancpain GT Sports Club, Европейской серии GT4 (квалификация — 12:50 субботы, гонки — в 17:35 субботы и 12:00 воскресенья) и Европейского Супертрофея Lamborghini (первая гонка — в 23:05 субботы, вторая — в 16:35 воскресенья).

Ралли

• В эти выходные в Польше проходит четвертый этап Чемпионата Европы по ралли, в котором свой титул защищает российский раллист Алексей Лукьянюк.

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Citroen C3 R5 Алексея Лукьянюка

Прямой трансляции соревнований не ведётся, но каналы сети Eurosport выпускают ночные обзоры по итогам каждого дня. В ночь с субботы на воскресенье с обзором первого дня выйдет канал Eurosport 1 (в полночь) и Eurosport Gold (в 1:00). Обзоры будут транслироваться на Eurosport 1 в 3:30 утра, а также на Eurosport Gold в 6:30 и 10:00 воскресенья. Хронометраж в реальном времени доступен на сайте серии.

Итоги ралли подведут в ночь с воскреченья на понедельник. Обзор будет транслировать канал Eurosport 1 в полночь и Eurosport Gold в 1:00. Итоговые передачи также покажут на Eurosport 1 в 3:30 и 10:00 утром понедельника, а также на Eurosport Gold в 9:00.

NASCAR

• NASCAR в Чикаго. Семнадцатый этап в самой популярной гоночной серии США пройдёт на экзотическом «треугольном овале» длиной полторы мили в городе Джолиет, недалеко от Чикаго.

Гонку в прямой трансляции покажет телеканал «Матч! ТВ» в воскресенье в 22:00.

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