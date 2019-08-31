Смотрим гонки: все самые важные трансляции 31 августа — 1 сентября

Кстати, в качестве гонок поддержки в Спа пройдут заезды Суперкубка Porsche. Увидеть их можно будет на канале Eurosport 1 — в воскресенье в 13:20.

Длинные гонки

• В эти же выходные помимо Формулы-1 пройдут соревнования еще в двух чемпионатах мира: один из них — чемпионат по длинным гонкам (WEC).

С этого года чемпионат WEC переходит на новый принцип формирования календаря: сезон начинается осенью, а завершается в июне следующего года марафоном «24 часа Ле-Мана». Так что четырёхчасовая гонка в английском Сильверстоуне будет первым этапом в сезоне 2019-2020.