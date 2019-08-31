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3:11

Смотрим гонки: все самые важные трансляции 31 августа — 1 сентября

Анонс важнейших автоспортивных событий, за которыми можно следить по ТВ и в Сети

Формула-1 наконец-то вернулась с летних каникул, и большинство любителей автоспорта уже находятся в радостном предвкушении гонки на легендарном автодроме Спа в Бельгии. Впрочем, даже тем, кто предпочитает другие дисциплины автоспорта, в эти выходные будет что посмотреть!

Формула-1

• В этот уик-энд состоится тринадцатый этап Формулы-1 — Гран-При Канады. Поклонники «королевы автоспорта» смогут следить за всеми заездами на бельгийском автодроме Спа-Франкоршам на телеканалах сети «Матч!».

В субботу зрители смогут увидеть в прямом эфире третью тренировку (12:55, канал «Матч! Арена») и квалификацию (16:05, канал «Матч! ТВ»). Квалификацию повторят в записи в 20:00 и 01:40 на канале «Матч! Арена».

Прямая трансляция гонки состоится в воскресенье 1 сентября в 16:00 на канале «Матч! Арена».

Следить за ходом гонки поможет платный интернет-сервис F1 TV Access за 2,99 долларов в месяц, который позволяет в прямом эфире следить за телеметрией, а также даёт доступ к записям всех тренировок с онбордами, пресс-конференций и даже гонок поддержки. Среди других достоинств — передачи о технической составляющей и документальные фильмы об истории Формулы-1 и отдельных Гран-При.

Кстати, в качестве гонок поддержки в Спа пройдут заезды Суперкубка Porsche. Увидеть их можно будет на канале Eurosport 1 — в воскресенье в 13:20.

Длинные гонки

• В эти же выходные помимо Формулы-1 пройдут соревнования еще в двух чемпионатах мира: один из них — чемпионат по длинным гонкам (WEC).

С этого года чемпионат WEC переходит на новый принцип формирования календаря: сезон начинается осенью, а завершается в июне следующего года марафоном «24 часа Ле-Мана». Так что четырёхчасовая гонка в английском Сильверстоуне будет первым этапом в сезоне 2019-2020.

Соревнования состоятся в четырёх классах: топовом LMP1 для прототипов с гибридными и традиционными силовыми установками мощностью 800-1000 лошадиных сил, более простом LMP2 для прототипов с одинаковыми моторами Gibson V8 мощностью около 600 сил, и два класса для спорткаров категории «Гран-Туризмо» — LMGTE Pro для заводских команд и LMGTE Am для «частников».

Болиды Toyota в Сильверстоуне

К сожалению, в наиболее престижном классе LMP1 представлено лишь три команды, из которых только одна заводская. Это Toyota, за которую едет сразу несколько экс-пилотов Формулы-1: Камуи Кобаяши, Себастьен Буэми, Брендон Хартли и Казуки Накаджима. Кстати, российским зрителям будет за кого болеть: в экипаже под номером «5» британской команды LNT поедет молодой гонщик Егор Оруджев. А наибольшая конкуренция ожидается в категории LMP2, где выступит восемь экипажей. В ходе четырёхчасового заезда за рулём машин сменится три-четыре гонщика.

Смотреть соревнования в прямом эфире можно через официальную интернет-трансляцию: она платная — нужно зарегистрироваться на сайте Чемпионата мира по длинным гонкам (FIA WEC) и заплатить 4,49 евро за одну гонку либо 43,99 евро за весь сезон. Смотреть можно как через официальные приложения для устройств на операционной системе Apple iOS и Android, так и с компьютера, через веб-интерфейс.

В прямом эфире транслируют квалификационные заезды и саму гонку: первая квалификация начнётся в субботу в 13:50, вторая — в 14:20, а сама гонка стартует в воскресенье в 14:00.

Мировой ралли-кросс

• После краткого визита за океан, в Канаду, чемпионат мира по ралли-кроссу возвращается в Европу. Восьмой этап прройдёт на французском автодроме Лоэак — классической ралли-кроссовой трассе, построенной ещё в 1976 году.

Эпизод прошлогодних соревнований в Лоэаке

Для нас особый интерес представляют выступления Тимура Тимерзянова, который ездит в «королевском» зачете Supercars: полноприводные хэтчбеки этого класса оснащаются двухлитровыми турбомоторами мощностью около 600 лошадиных сил. Казанец уже одержал первую победу в Чемпионате мира на третьем этапе чемпионата в Спа.

Тимур Тимерзянов

Прямую трансляцию из Лоэака будет вести телеканал «Матч! Планета» — передача начнётся в воскресенье в 16:00. А те, кто её пропустят, смогут увидеть повтор в 22:15 на канале «Матч! Арена». Кроме того, трансляция будет вестись через онлайн-ресурс Sportbox.

Гонки «Гран-Туризмо»

• На коротком кольце Нюрбургринга пройдёт этап престижной международной серии Blancpain GT World Challenge. На трассе будут бороться 28 экипажей, среди которых целая плеяда звёзд гонок «Гран-Туризмо», а ещё двое россиян: Тимур Богуславский (№90, Akka ASP Team, Mercedes-AMG GT3) и Ринат Салихов (№333, Rinaldi Racing, Ferrari 488 GT3).

Заезды серии Blancpain транслируются на официальном канале организаторов — промоутерской компании SRO. Прямое включение с квалификационного заезда начнется в субботу в 10:10 по московскому времени. Первая гонка уик-энда должна начаться в 15:10 субботы, вторая — в 15:30 воскресенья.

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В рамках того же уик-энда на Нюрбургринге пройдут заезды Европейской серии GT4 (квалификация — 12:15 субботы, гонки — в 18:20 субботы и 11:55 воскресенья) и Европейского Супертрофея Lamborghini (первая гонка — в 16:45 субботы, вторая — в 10:15 воскресенья).

Молодёжная Formula Renault Eurocup

• В качестве гонок поддержки на Нюрбургринге в этот уик-энд также состоятся соревнования Еврокубка Формулы Renault — молодёжной гоночной серии, которая считается едва ли не обязательной на пути к карьере профессионального гонщика. Наверняка один-два сегодняшних участника через несколько лет окажутся в Формуле-1. Есть за кого болеть и российским зрителям: в серии выступает быстрый россиянин Александр Смоляр, выиграл в этом сезоне две гонки.

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Александр Смоляр на Нюрбургринге

Трансляция заездов будет идти на канале Renault Sport в Youtube: первая квалификация и гонка — в субботу в 9:45 и 13:55, вторая пара заездов — в воскресенье в 9:40 и 16:45.

NASCAR

• В эти выходные состоится двадцать пятый этап в самой популярной гоночной серии США. 500-мильная гонка пройдёт в Дарлингтоне — на небольшом овале необычной яйцеобразной формы длиной 2,2 километра.

Российские фанаты американского автоспорта смогут посмотреть гонку в прямом эфире в ночь с воскресенья на понедельник в 01:00 на каналах «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также на онлайн-ресурсе Sportbox.

IndyCar

• Шетнадцатый и предпоследний этап самой престижной «формульной» серии в США состоится на автодроме Portland International Raceway в штате Орегон. Индикары вернулись на эту трассу в прошлом году после многолетнего перерыва. Первые гонки здесь состоялись в 1961 году, в семидесятые автодром был перестроен, а в 2008-м вновь обновлён.

В прямом эфире гонку традиционно будет транслировать канал Viasat Sport HD, который доступен у многих операторов платного телевидения, а также в онлайн-кинотеатре ViP Play. Трансляция начнется поздно вечером — в 22:00 в воскресенье. А в субботу в 9:45 покажут обзор предыдущего этапа IndyCar на автодроме World Wide Technology Raceway at Gateway, что в Иллиноисе.

Дрэг-рейсинг

• В этот уик-энд на трассе в Грозном состоится четвёртый и заключительный этап чемпионата России по дрэг-рейсингу. Кроме того, в Грозный перенесли не состоявшиеся заезды третьего этапа.

Гонки на ускорение на дистанции 402 метра — едва ли не самый молодой вид автоспорта в нашей стране. В Чемпионате и Кубке России предусмотрено четыре класса: «лёгкий» FSL для машин с незначительными переделками, переднеприводный FSA, FSB для задне- и полноприводных машин с сохранением элементов серийного кузова, и «беспредельный» US.

Причём особенно интересен переднеприводный класс: в нём разнообразие конструкций максимально, а мощность лучших машин уже переваливает за тысячу лошадиных сил. В числе лучших — роторный ВАЗ-2110 Эльшана Асланова (Лукойл Рейсинг) и ВАЗ-2108 Мустафы Муртазаева (Алания Моторспорт), способные преодолеть 402 метра менее чем за девять секунд. Кстати, «десятка» Асланова на финише дистанции в этом году уже показывала скорость свыше 300 километров в час!

Как всегда, будет вестись трансляция на канале Dragtimes на Youtube. Прямой эфир стартует в 10:00 в субботу и в то же время — в воскресенье. Кроме того, любопытные трансляции можно увидеть в инстаграме у организаторов чемпионата. Из-за переноса прошлого этапа в субботу квалификационные заезды четвёртого этапа будет проводиться вперемешку с финальными заездами третьего этапа. Ну а воскресенье целиком будет посвящено заездам четвёртого этапа.