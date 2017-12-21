Компания продолжает тесты 506-сильного купе Griffith

Пульс

Видео: сборку возрожденного спорткара TVR уместили в три минуты

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21 декабря 2017

Процесс сборки спорткара TVR Griffith, возрожденного в сентябре этого года, показали в трехминутном ролике. Видео размещено на YouTube-канале Goodwood Road & Racing.

Спорткары TVR собираются вручную: в ролике видно, как на автомобиль устанавливают кузовные панели, подвеску, колеса и двигатель, которые затем снова снимают. Сейчас машины марки все еще проходят доводочные испытания – серийные купе начнут доставлять клиентам только в 2019 году.

Видео YouTube-канала Goodwood Road & Racing

В конструкции модели Griffith использует углепластик и сталь. Заднеприводный спорткар оснащается пятилитровой «восьмеркой» мощностью 506 лошадиных сил, доработанной британской компанией Cosworth. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

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«Сотню» купе сможет набирать примерно за четыре секунды. Максимальная скорость – 320 километров в час.

Первой в серию запустят модификацию Launch Edition, которая будет состоять из 500 машин. Стоимость TVR Griffith – 90 тысяч фунтов стерлингов (около семи миллионов рублей по текущему курсу).

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