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14:38

Renault обновила ситикар Twingo

Модель немного изменилась внешне и получила новые возможности персонализации

Компания Renault представила обновленный ситикар Twingo. Модель получила измененную внешность, С-образные дневные ходовые огни с интегрированными поворотниками, три уровня оснащения и новые возможности персонализации.

Обновленный Renault Twingo можно узнать по измененному переднему бамперу, решетке радиатора, светотехнике и хромированному декору в старших комплектациях. На заднем бампере ситикара также появилась декоративная отделка, а рисунок фонарей дублирует C-образную форму ДХО в фарах. Кроме того, Twingo получил заниженную на 10 миллиметров подвеску, а воздуховоды для охлаждения двигателя теперь присутствуют во всех версиях.

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Гамма двигателей обновленного Twingo состоит из литрового «атмосферника» SCe 75 (65 или 75 сил, 92 Нм момента) и 0,9-литрового турбомотора TCe 95 (135 Нм). Младший может быть совмещен с пятиступенчатой «механикой», а старший — шестиступенчатым «роботом» EDC. Также машины с турбомотором комплектуются новой выхлопной системой.

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В список оснащения обновленного Renault Twingo вошла мультимедийная система Easy Link с семидюймовым дисплеем, два USB-порта и запираемые перчаточный ящик. Кроме того, покупатели могут выбрать дизайн рукоятки КПП.

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