Renault обновила ситикар Twingo

Обновленный Renault Twingo можно узнать по измененному переднему бамперу, решетке радиатора, светотехнике и хромированному декору в старших комплектациях. На заднем бампере ситикара также появилась декоративная отделка, а рисунок фонарей дублирует C-образную форму ДХО в фарах. Кроме того, Twingo получил заниженную на 10 миллиметров подвеску, а воздуховоды для охлаждения двигателя теперь присутствуют во всех версиях.