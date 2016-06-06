Компания Renault перестала скрывать «заряженный» Twingo

Компания Renault представила «заряженный» вариант компактного хэтчбека Twingo, который в отличие от предшественника теперь именуется GT, а не RS. Публичный дебют автомобиля состоится на Фестивале скорости в британском Гудвуде, открывающемся 23 июня.

Технически «заряженный» Twingo полностью повторяет самые мощные «Смарты» от ателье Brabus. Эти модели построены на одном шасси, разработаны общими усилиями компании Renault и «Даймлера», а также делят между собой почти 70 процентов общих компонентов.