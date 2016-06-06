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16:33, 06 июня 2016
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Компания Renault перестала скрывать «заряженный» Twingo

Хэтчбек получил 109-сильный трехцилиндровый мотор

Компания Renault представила «заряженный» вариант компактного хэтчбека Twingo, который в отличие от предшественника теперь именуется GT, а не RS. Публичный дебют автомобиля состоится на Фестивале скорости в британском Гудвуде, открывающемся 23 июня.

Компания Renault перестала скрывать «заряженный» Twingo
Ефим Репин

Компания Renault представила «заряженный» вариант компактного хэтчбека Twingo, который в отличие от предшественника теперь именуется GT, а не RS. Публичный дебют автомобиля состоится на Фестивале скорости в британском Гудвуде, открывающемся 23 июня.

Технически «заряженный» Twingo полностью повторяет самые мощные «Смарты» от ателье Brabus. Эти модели построены на одном шасси, разработаны общими усилиями компании Renault и «Даймлера», а также делят между собой почти 70 процентов общих компонентов.

Компания Renault перестала скрывать «заряженный» Twingo

Таким образом, GT-вариант «Твинго» получил трехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 898 кубических сантиметров, выдающий 109 лошадиных сил и 170 Нм крутящего момента. В отличие от «Смарта», который можно заказать с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, компакт-кар «Рено» доступен только с «механикой».

Компания Renault перестала скрывать «заряженный» Twingo

Динамических характеристик модели пока нет. Ожидается, что разгон до «сотни» займет менее 10 секунд.

Также заднеприводный Twingo GT получил более агрессивный внешний вид с дополнительными воздухозаборниками, заниженную подвеску, перенастроенную систему стабилизации, 17-дюймовые колесные диски и другую выхлопную систему с патрубками, установленными по центру заднего бампера.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Европейские продажи новинки начнутся зимой.

Теги:
#Renault
#Twingo

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