Компания Renault перестала скрывать «заряженный» Twingo

Компания Renault перестала скрывать «заряженный» TwingoХэтчбек получил 109-сильный трехцилиндровый мотор
Компания Renault представила «заряженный» вариант компактного хэтчбека Twingo, который в отличие от предшественника теперь именуется GT, а не RS. Публичный дебют автомобиля состоится на Фестивале скорости в британском Гудвуде, открывающемся 23 июня.
Компания Renault представила «заряженный» вариант компактного хэтчбека Twingo, который в отличие от предшественника теперь именуется GT, а не RS. Публичный дебют автомобиля состоится на Фестивале скорости в британском Гудвуде, открывающемся 23 июня.
Технически «заряженный» Twingo полностью повторяет самые мощные «Смарты» от ателье Brabus. Эти модели построены на одном шасси, разработаны общими усилиями компании Renault и «Даймлера», а также делят между собой почти 70 процентов общих компонентов.
Таким образом, GT-вариант «Твинго» получил трехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 898 кубических сантиметров, выдающий 109 лошадиных сил и 170 Нм крутящего момента. В отличие от «Смарта», который можно заказать с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, компакт-кар «Рено» доступен только с «механикой».
Динамических характеристик модели пока нет. Ожидается, что разгон до «сотни» займет менее 10 секунд.
Также заднеприводный Twingo GT получил более агрессивный внешний вид с дополнительными воздухозаборниками, заниженную подвеску, перенастроенную систему стабилизации, 17-дюймовые колесные диски и другую выхлопную систему с патрубками, установленными по центру заднего бампера.
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Европейские продажи новинки начнутся зимой.