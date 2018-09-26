Renault Twizy заехал в гору и попал в книгу рекордов России

«Мы выбрали одну из старейших автоспортивных дисциплин – подъем на холм, или «хилклаймбинг», которая предполагает подъем в гору на время. Первые такие соревнования прошли во Франции еще в 1897 году. Сегодня наиболее известная гонка «подъем на холм» — это Пайкс Пик. К сожалению, у нас в стране эта дисциплина сегодня порядком забыта. А ведь она как нельзя лучше позволяет раскрыть возможности именно электромобилей», — рассказал Леонтьев.

Renault Twizy — двухместный электромобиль длиной всего 2335 миллиметров и шириной 1381 миллиметр. Машина оснащается электромотором мощностью всего 11 лошадиных сил, емкость литий-ионной батареи — 6,1 киловатт-часа. Максимальная скорость составляет 80 километров в час. На полной зарядке, по официальным данным, Twizy может проехать 100 километров. Оборудование — спартанское: даже стекла в дверях не входят в стандартную комплектацию. Электромобиль можно приобрести в России — его стоимость составляет 949 000 рублей.