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18:10

Renault Twizy заехал в гору и попал в книгу рекордов России

Электромобиль поставил рекорд в Приэльбрусье

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Гонщик и тележурналист Андрей Леонтьев проехал за рулем электромобиля Renault Twizy по по крутому серпантину близ Кисловодска со средней скоростью свыше 60 километров в час. Тем самым он установил рекорд «Самый быстрый набор высоты серийным электромобилем на дороге общего пользования при перепаде высот в один километр».

Заезды проходили 16 августа на участке извилистой горной дороги «Кисловодск — Джилы Су», проходящей по территории Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии. Организаторы заездов взяли пятнадцатикилометровый отрезок серпантина, ведущего в поселок Джилы-Су, что в 14 километрах к северу от Эльбруса.

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Точка старта находилась на высоте 1223 метра над уровнем моря, финиш на вершине серпантина — на высоте 2223 метра. Дистанцию длиной 15 800 метров электромобиль преодолел со средней скоростью более 60 километров в час, продемонстрировав скороподъемность 1,06 м/с. Это первый рекорд на электромобиле, зарегистрированный в «Книге рекордов России».

«Мы выбрали одну из старейших автоспортивных дисциплин – подъем на холм, или «хилклаймбинг», которая предполагает подъем в гору на время. Первые такие соревнования прошли во Франции еще в 1897 году. Сегодня наиболее известная гонка «подъем на холм» — это Пайкс Пик. К сожалению, у нас в стране эта дисциплина сегодня порядком забыта. А ведь она как нельзя лучше позволяет раскрыть возможности именно электромобилей», — рассказал Леонтьев.

Renault Twizy — двухместный электромобиль длиной всего 2335 миллиметров и шириной 1381 миллиметр. Машина оснащается электромотором мощностью всего 11 лошадиных сил, емкость литий-ионной батареи — 6,1 киловатт-часа. Максимальная скорость составляет 80 километров в час. На полной зарядке, по официальным данным, Twizy может проехать 100 километров. Оборудование — спартанское: даже стекла в дверях не входят в стандартную комплектацию. Электромобиль можно приобрести в России — его стоимость составляет 949 000 рублей.

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