Американец 38 лет пытался выкупить старый Volkswagen отца

Всё это время Пфеннинг настойчиво пытался выкупить автомобиль, но каждый раз получал отказ. И только в 2013-м, спустя 38 лет, владелец согласился продать машину. Отцовский Volkswagen Type 3 доставили к дому Пфеннинга. Там его полностью разобрали, заменив проржавевшие части кузова и расточив мотор до 1,8 литра вместо прежних 1,6, а затем окрасили в темно-бордовый колер Candy Brandywine. Кроме того, Пфеннингу пришлось заменить все болты, колеса, зеркала и хромированные детали.