Американец 38 лет пытался выкупить старый Volkswagen отца

По словам Пфеннинга, его отец Марвин купил автомобиль на замену разбитому Beetle. Машину использовали для ежедневных поездок и в 1970-х продали одному из местных фермеров. Тот отдал её сыну, а когда он вырос, Volkswagen стал рабочей лошадкой: на нем загоняли скот и перевозили инструменты. Последние лет десять — двадцать автомобиль провел в амбаре, среди старого хлама и мышей.
Всё это время Пфеннинг настойчиво пытался выкупить автомобиль, но каждый раз получал отказ. И только в 2013-м, спустя 38 лет, владелец согласился продать машину. Отцовский Volkswagen Type 3 доставили к дому Пфеннинга. Там его полностью разобрали, заменив проржавевшие части кузова и расточив мотор до 1,8 литра вместо прежних 1,6, а затем окрасили в темно-бордовый колер Candy Brandywine. Кроме того, Пфеннингу пришлось заменить все болты, колеса, зеркала и хромированные детали.
Потратив пять лет и 40 тысяч долларов на реставрацию, Линн Пфеннинг остался доволен результатом. Его Volkswagen Type 3 получил несколько наград на местных выставках классических автомобилей, но ценнее всего была реакция отца, который сначала не мог поверить, что это та самая машина, купленная им в 1967 году.