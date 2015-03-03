Honda представила 310-сильный Civic Type R

Honda представила 310-сильный Civic Type RНовый хот-хэтч Honda разгоняется до «сотни» за 5,7 секунды
Компания Honda представила «заряженный» хэтчбек Civic Type R следующего поколения. Автопроизводитель называет модель, которую укомплектовали 310-сильным турбированным мотором, «гоночным автомобилем для дорог общего пользования». Первый публичный показ новинки состоялся на автосалоне в Женеве.
Хот-хэтч получил двухлитровый четырехцилиндровый турбодвигатель нового семейства VTEC Turbo. Максимальная мощность доступна на 6500 оборотах в минуту, а крутящий момент — 400 Нм — с 2500 оборотов в минуту. Мотор сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач. С места до ста километров в час Civic Type R нового поколения разгоняется за 5,7 секунды. Максимальная скорость модели составляет 270 километров в час.
Модель получила переднюю подвеску с отдельными поворотными кулаками. Похожая схема используется на Ford Focus RS. Такое решение позволило на 50 процентов уменьшить эффект силового подруливания по сравнению со стандартным «Сивиком». Плюс ко всему, на передней оси установлен самоблокирующийся дифференциал повышенного трения. В задней подвеске модели использована H-образная балка. По периметру у Civic Type R установлены адаптивные амортизаторы, которые разрабатывались специально для хот-хэтча.
Новинку укомплектовали особым режимом работы управляющей электроники +R, который подстраивает некоторые компоненты и системы модели для езды по треку. В частности, при его активации меняются характеристики рулевого управления, адаптивных амортизаторов, а также отклик мотора на нажатие педали газа.
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Разработкой аэродинамического обвеса для Civic Type R компания Honda занималась с применением методов вычислительной гидродинамики, а также с продувкой модели в аэродинамической трубе на автоспортивной базе японского автопроизводителя, где создаются моторы для болидов Формулы-1. Тестирование хот-хэтча осуществлялось на Нюрбургринге и Сузуке. От обычной версии «Сивика» новинка отличается, в частности, большим антикрылом на пятой двери и сплиттером на переднем бампере. Сам бампер также претерпел изменения, что позволило оптимизировать воздушные потоки вокруг передних колес.
Европейские продажи Honda Civic Type R нового поколения начнутся летом. Стоимость модели пока неизвестна. Неясно также, когда японский автопроизводитель попробует установить на новинке рекорд Нюрбургринга для переднеприводных моделей. Сейчас это достижение принадлежит Renault Megane 275 Trophy-R. Французская модель проехала по «Северной петле» за 7 минут и 54,3 секунды.