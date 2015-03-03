Honda представила 310-сильный Civic Type R

Модель получила переднюю подвеску с отдельными поворотными кулаками. Похожая схема используется на Ford Focus RS. Такое решение позволило на 50 процентов уменьшить эффект силового подруливания по сравнению со стандартным «Сивиком». Плюс ко всему, на передней оси установлен самоблокирующийся дифференциал повышенного трения. В задней подвеске модели использована H-образная балка. По периметру у Civic Type R установлены адаптивные амортизаторы, которые разрабатывались специально для хот-хэтча.

Новинку укомплектовали особым режимом работы управляющей электроники +R, который подстраивает некоторые компоненты и системы модели для езды по треку. В частности, при его активации меняются характеристики рулевого управления, адаптивных амортизаторов, а также отклик мотора на нажатие педали газа.