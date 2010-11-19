Компания Honda подарила британцу прототип на базе Civic Type-R

Прототип "заряженного" хэтчбека Honda Civic Type-R с тюнинг-пакетом от ателье Mugen, который в прошлом году был показан в качестве предвестника аналогичной серийной машины, была подарена жителю Манчестера, Великобритания, Джиму Моргану. Он стал победителем специальной лотереи, которая проводилась "Хондой" в честь своего участия в Британском кузовном чемпионате BTCC. В акции приняло участие более 24 тысяч человек.

Призовой концепт-кар Honda Civic Type-R, существующий в единственном экземпляре, использовался ателье Mugen для проведения тестовых испытаний. В результате тюнинговый хэтчбек был выпущен в Великобритании ограниченным тиражом в 20 экземпляров. При этом товарные машины предлагались только в белом цвете, были оснащены более жесткой подвеской, другой выпускной системой и впуском, а также 17-дюймовыми колесными дисками (каждый из них позволил сбросить 7,85 килограмма массы) с покрышками Michelin Pilot Sport.