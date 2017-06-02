В Subaru сделали 600-сильный WRX STI для рекорда Нюрбургринга

В Subaru сделали 600-сильный WRX STI для рекорда НюрбургрингаУстановить рекорд помешала погода
Компания Subaru разработала уникальную модификацию «заряженного» седана WRX STI, которая получила название Type RA. Автомобиль был специально подготовлен для того, чтобы установить рекорд прохождения круга на Нюрбургринге для четырехдверных машин.
Как сообщает издание Motor1, подготовкой автомобиля для заезда занималась британская компания Prodrive. Машина значительно отличается от дорожной версии. В частности, на седан поставили новый двигатель: место 2,5-литрового агрегата занял мотор рабочим объемом два литра. Его отдача составляет примерно 600 лошадиных сил, а «красная зона» тахометра начинается на 8500 оборотах.
Двигатель Subaru WRX STI Type RA сочетается с секвентальной коробкой передач собственной разработки Prodrive. Смена ступеней занимает 20-25 миллисекунд. При этом активный центральный дифференциал от серийной версии модели в Subaru и Prodrive решили не трогать.
Помимо этого, автомобиль получил полностью переделанную гоночную подвеску (переделки затронули даже рычаги подвески), 15-дюймовые тормозные диски с восьмипоршневыми суппортами на всех колесах, гоночные «слики» и активное заднее антикрыло, способное по необходимости менять угол атаки.
Пилотировать автомобиль доверили гонщику Ричи Стэнэвею. Попытка установления рекорда была предпринята 19 мая, но в день заездов пошел дождь, поэтому лучшее время на Subaru WRX STI Type RA установить не удалось. Автопроизводитель пообещал предпринять еще одну попытку этим летом.
Сейчас самым быстрым седаном на Нюрбургринге является Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. 510-сильная четырехдверка проехала «Северную петлю» за 7 минут и 32 секунды. В Subaru расчитывают, что WRX STI Type RA сможет проехать трассу менее чем за семь минут.