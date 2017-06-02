В Subaru сделали 600-сильный WRX STI для рекорда Нюрбургринга

Компания Subaru разработала уникальную модификацию «заряженного» седана WRX STI, которая получила название Type RA. Автомобиль был специально подготовлен для того, чтобы установить рекорд прохождения круга на Нюрбургринге для четырехдверных машин.

Как сообщает издание Motor1, подготовкой автомобиля для заезда занималась британская компания Prodrive. Машина значительно отличается от дорожной версии. В частности, на седан поставили новый двигатель: место 2,5-литрового агрегата занял мотор рабочим объемом два литра. Его отдача составляет примерно 600 лошадиных сил, а «красная зона» тахометра начинается на 8500 оборотах.