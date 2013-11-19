"Хонда" показала предвестника Civic Type R нового поколения

Компания Honda полностью рассекретила тестовый прототип «заряженного» хэтчбека Civic Type R нового поколения. Официальные фотографии машины были сделаны на собственном испытательном полигоне автопроизводителя в японской префектуре Тотиги.

Хот-хэтч получит четырехцилиндровый турбированный бензиновый мотор объемом два литра. Как отмечают в Honda, отдача агрегата составит более 280 лошадиных сил. При этом издание Autocar со ссылкой на одного из инженеров компании сообщает, что двигатель «горячей» пятидверки выдает около 300 лошадиных сил и сочетается исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач.