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Опубликовано 19 ноября 2013, 14:22
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"Хонда" показала предвестника Civic Type R нового поколения

Японцы рассекретили тестовый прототип следующего "Сивика" Type R
Компания Honda распространила официальные изображения тестового прототипа хот-хэтча Civic Type R нового поколения. Серийная версия модели должна дебютировать в 2015 году.
Тестовый прототип Honda Civic Type R
Тестовый прототип Honda Civic Type R
© Honda Motor Co.
Александр Мирошкин
Александр Мирошкин

Компания Honda полностью рассекретила тестовый прототип «заряженного» хэтчбека Civic Type R нового поколения. Официальные фотографии машины были сделаны на собственном испытательном полигоне автопроизводителя в японской префектуре Тотиги.

Хот-хэтч получит четырехцилиндровый турбированный бензиновый мотор объемом два литра. Как отмечают в Honda, отдача агрегата составит более 280 лошадиных сил. При этом издание Autocar со ссылкой на одного из инженеров компании сообщает, что двигатель «горячей» пятидверки выдает около 300 лошадиных сил и сочетается исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач.

© Honda Motor Co.

Помимо домашнего полигона, Honda проводит испытания прототипа «горячего» «Сивика» нового поколения на Нюрбургринге, где в середине августа был сфотографирован полностью закрытый камуфляжем автомобиль. Прежде отмечалось, что японский автопроизводитель намерен сделать хот-хэтч Civic Type R самой быстрой переднеприводной моделью «Северной петли».

Серийная версия Civic Type R следующего поколения дебютирует в 2015 году.