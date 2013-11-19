"Хонда" показала предвестника Civic Type R нового поколения

"Хонда" показала предвестника Civic Type R нового поколенияЯпонцы рассекретили тестовый прототип следующего "Сивика" Type R
Компания Honda полностью рассекретила тестовый прототип «заряженного» хэтчбека Civic Type R нового поколения. Официальные фотографии машины были сделаны на собственном испытательном полигоне автопроизводителя в японской префектуре Тотиги.
Хот-хэтч получит четырехцилиндровый турбированный бензиновый мотор объемом два литра. Как отмечают в Honda, отдача агрегата составит более 280 лошадиных сил. При этом издание Autocar со ссылкой на одного из инженеров компании сообщает, что двигатель «горячей» пятидверки выдает около 300 лошадиных сил и сочетается исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач.
Помимо домашнего полигона, Honda проводит испытания прототипа «горячего» «Сивика» нового поколения на Нюрбургринге, где в середине августа был сфотографирован полностью закрытый камуфляжем автомобиль. Прежде отмечалось, что японский автопроизводитель намерен сделать хот-хэтч Civic Type R самой быстрой переднеприводной моделью «Северной петли».
Серийная версия Civic Type R следующего поколения дебютирует в 2015 году.