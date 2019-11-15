В России хотят поднять цены на шипованную резину

По словам члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Александра Васильева, лучше увеличить цены на покрышки, чем ограничивать скорость в зимний период. По его словам, «в таком случае людей будут штрафовать не только за шипы, но и за то, что они превышают скорость». Депутат также подчеркнул, что «если делать дороги из «пластилина», то, конечно, шипы будут им угрожать больше всего, а из нормальных, хороших материалов, по новым технологиям, то и шипы будут не страшны».

Предложение об ограничении скорости несколькими днями ранее высказали представители «Автодора». Тогда же речь шла о сокращении срока использования шипованных покрышек в Центральном регионе страны с нынешних 273 дней до 188.