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11:05

В России хотят поднять цены на шипованную резину

Такое решение может стать альтернативой ограничению скорости в зимние месяцы

В Госдуме озвучили идею о том, чтобы на законодательном уровне увеличить стоимость шипованных покрышек за счет акциза. Автор инициативы объяснил это тем, что переплата за такую резину будет своего года компенсацией за вред, который шипы наносят дорожному полотну.

По словам члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Александра Васильева, лучше увеличить цены на покрышки, чем ограничивать скорость в зимний период. По его словам, «в таком случае людей будут штрафовать не только за шипы, но и за то, что они превышают скорость». Депутат также подчеркнул, что «если делать дороги из «пластилина», то, конечно, шипы будут им угрожать больше всего, а из нормальных, хороших материалов, по новым технологиям, то и шипы будут не страшны».

Предложение об ограничении скорости несколькими днями ранее высказали представители «Автодора». Тогда же речь шла о сокращении срока использования шипованных покрышек в Центральном регионе страны с нынешних 273 дней до 188.

На сегодняшний день в России нет четких ограничений по использованию шипованных шин в зависимости от климатических поясов и, соответственно, штраф за их нарушение не предусмотрен.

Источник: агентство «Москва»