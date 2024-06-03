В России откроют первый в стране всесезонный центр испытания шин

В России откроют первый в стране всесезонный центр испытания шинСуществующие до этого полигоны в стране не могут проводить тесты круглый год
Всесезонный центр испытания автомобильных покрышек могут открыть на базе ФГУП «НАМИ», который является одним из трех аккредитованных центров. Кроме того, официальные испытания шин проводит компания ООО «ШИЦ «Вершина» в Ярославле и научно-технический центр «КАМА» в Нижнекамске.
В настоящее время ни один из вышеперечисленных центров не проводит всесезонные испытания. При этом потребность профильных компаний в летних тестах на 2025 год превышает 3000 комплектов. По данным Минпромторга, с каждым годом количество шинной продукции, для которой необходимы профессиональные испытания, увеличивается на десять процентов.
В начале апреля в России резко вырос спрос на новые автомобильные покрышки. Несмотря на увеличение покупательской активности, стоимость резины тогда снизилась.