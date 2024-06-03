В России откроют первый в стране всесезонный центр испытания шин

Существующие до этого полигоны в стране не могут проводить тесты круглый год

В России появится первый всесезонный центр испытания автомобильных покрышек. В настоящее время в стране работает три аккредитованных полигона. При этом не один из них не проводит круглогодичные тесты резины. В то же время, по данным пресс-службы Минпромторга, профильные компании все чаще нуждаются в профессиональных испытаниях шинной продукции.