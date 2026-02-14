Новости
Тюнеры создали Mercedes SEC и оснастили его мотором от суперкара

Renntech возродил Mercedes SEC с мотором от Pagani Zonda. Американское ателье Renntech, известное своей работой с Mercedes-Benz, представило новый эксклюзивный проект. За основу взяли культовое купе Mercedes-Benz SEC (C126) 1980 х годов и создали на его базе рестомод SEC V12 Sledgehammer — название переводится как «Кувалда» и напрямую отсылает к легендарным моделям AMG Hammer. Об этом сообщает Carscoops.
Mercedes-Benz SEC (C126) от Renntech
© Renntech
Арина Лысенко
В основе проекта — атмосферный двигатель M120 V12, который когда-то устанавливали на гиперкар Pagani Zonda и гоночный Mercedes CLK GTR. Инженеры Renntech не ограничились простой установкой мотора — они полностью его переработали, увеличив объём до 7,5 литра. В результате агрегат выдаёт 660 л.с. и впечатляющие 881 Н·м крутящего момента.

Внешность Sledgehammer стала заметно агрессивнее оригинала: ателье разработало полностью кастомный обвес. В него вошли новая решётка радиатора, изменённый капот и расширенные передние и задние крылья. Заднюю часть украсили новым бампером с диффузором и спойлером. Автомобиль поставили на кованые диски и усилили тормоза — чтобы они справлялись с возросшей мощностью.

Проект строго лимитирован — выпустят всего 12 экземпляров, предназначенных для коллекционеров по всему миру. Интерьер каждого автомобиля будет выполнен индивидуально, с учётом пожеланий заказчика. Официальная цена пока не объявлена, но первый готовый экземпляр клиент получит не раньше 2027 года.

