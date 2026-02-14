Тюнеры создали Mercedes SEC и оснастили его мотором от суперкара

В основе проекта — атмосферный двигатель M120 V12, который когда-то устанавливали на гиперкар Pagani Zonda и гоночный Mercedes CLK GTR. Инженеры Renntech не ограничились простой установкой мотора — они полностью его переработали, увеличив объём до 7,5 литра. В результате агрегат выдаёт 660 л.с. и впечатляющие 881 Н·м крутящего момента.

Внешность Sledgehammer стала заметно агрессивнее оригинала: ателье разработало полностью кастомный обвес. В него вошли новая решётка радиатора, изменённый капот и расширенные передние и задние крылья. Заднюю часть украсили новым бампером с диффузором и спойлером. Автомобиль поставили на кованые диски и усилили тормоза — чтобы они справлялись с возросшей мощностью.

Проект строго лимитирован — выпустят всего 12 экземпляров, предназначенных для коллекционеров по всему миру. Интерьер каждого автомобиля будет выполнен индивидуально, с учётом пожеланий заказчика. Официальная цена пока не объявлена, но первый готовый экземпляр клиент получит не раньше 2027 года.

