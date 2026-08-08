Тюнинг-ателье Black Box создало люксовую версию Land Cruiser 70

Главная неожиданность скрывается внутри. Салон полностью отделан белой кожей — от передней панели и центральной консоли до дверных карт и сидений, с белым же потолком. Такой интерьер больше характерен для тюнинговых версий Brabus, чем для утилитарного Land Cruiser. Также установлена мультимедийная система Pioneer и дополнительные переключатели для управления всем установленным оборудованием.

При этом силовая установка осталась без изменений. Под капотом штатный 2,8-литровый турбодизельный четырехцилиндровый двигатель мощностью 201 л.с. и крутящим моментом 500 Нм. Трансмиссия — шестиступенчатый автомат и полный привод.

Тюнинг-ателье, базирующееся в Коста-Рике, не раскрыло цену этого внедорожника, но на его сайте указано, что автомобиль уже зарезервирован.