Тюнинг-ателье Black Box создало люксовую версию Land Cruiser 70

Тюнинг-ателье Black Box создало люксовую версию Land Cruiser 70Тюнеры превратили Land Cruiser 70 в роскошный внедорожник с белым салоном и голубым кузовом
За основу взят новый Toyota Land Cruiser LC76 2026 года в пятидверном кузове. Экстерьер выполнен в матовом голубом цвете с контрастной белой крышей. Внедорожный образ дополняют стальные бамперы и расширители колесных арок в цвет кузова, черная силовая защита, шноркель, выдвижные зеркала для буксировки и багажник на крыше с дополнительными светодиодными фарами.
Автомобиль оснащен электрическими подножками, облегчающими посадку, так как клиренс значительно увеличен за счет серьезных доработок шасси. В комплектацию также входят диски с бедлоками, внедорожные шины и подвеска с усиленными амортизаторами.
Главная неожиданность скрывается внутри. Салон полностью отделан белой кожей — от передней панели и центральной консоли до дверных карт и сидений, с белым же потолком. Такой интерьер больше характерен для тюнинговых версий Brabus, чем для утилитарного Land Cruiser. Также установлена мультимедийная система Pioneer и дополнительные переключатели для управления всем установленным оборудованием.
При этом силовая установка осталась без изменений. Под капотом штатный 2,8-литровый турбодизельный четырехцилиндровый двигатель мощностью 201 л.с. и крутящим моментом 500 Нм. Трансмиссия — шестиступенчатый автомат и полный привод.
Тюнинг-ателье, базирующееся в Коста-Рике, не раскрыло цену этого внедорожника, но на его сайте указано, что автомобиль уже зарезервирован.