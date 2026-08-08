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Опубликовано 08 августа 2026, 15:03
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Тюнинг-ателье Black Box создало люксовую версию Land Cruiser 70

Тюнеры превратили Land Cruiser 70 в роскошный внедорожник с белым салоном и голубым кузовом
Тюнинг-ателье Black Box Custom 4×4 представило необычную версию внедорожника Toyota Land Cruiser 70 Series. Вместо спартанского рабочего автомобиля, которым всегда считалась эта модель, мастерская создала роскошный вариант с белым кожаным салоном и нежным голубым кузовом. Об этом сообщает Carscoops.
Land Cruiser 70
Land Cruiser 70
© Black Box
Алексей Морозов
Алексей Морозов

За основу взят новый Toyota Land Cruiser LC76 2026 года в пятидверном кузове. Экстерьер выполнен в матовом голубом цвете с контрастной белой крышей. Внедорожный образ дополняют стальные бамперы и расширители колесных арок в цвет кузова, черная силовая защита, шноркель, выдвижные зеркала для буксировки и багажник на крыше с дополнительными светодиодными фарами.

Автомобиль оснащен электрическими подножками, облегчающими посадку, так как клиренс значительно увеличен за счет серьезных доработок шасси. В комплектацию также входят диски с бедлоками, внедорожные шины и подвеска с усиленными амортизаторами.

Land Cruiser 70

© Black Box

Главная неожиданность скрывается внутри. Салон полностью отделан белой кожей — от передней панели и центральной консоли до дверных карт и сидений, с белым же потолком. Такой интерьер больше характерен для тюнинговых версий Brabus, чем для утилитарного Land Cruiser. Также установлена мультимедийная система Pioneer и дополнительные переключатели для управления всем установленным оборудованием.

При этом силовая установка осталась без изменений. Под капотом штатный 2,8-литровый турбодизельный четырехцилиндровый двигатель мощностью 201 л.с. и крутящим моментом 500 Нм. Трансмиссия — шестиступенчатый автомат и полный привод.

Тюнинг-ателье, базирующееся в Коста-Рике, не раскрыло цену этого внедорожника, но на его сайте указано, что автомобиль уже зарезервирован.

Источник:Carscoops
Автор:Алексей Морозов
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