У 600 тысяч Hyundai Palisade обнаружили опасный дефект

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США, во время краш-тестов Hyundai Palisade 2025 модельного года подушки безопасности на третьем ряду раскрылись со смещением, что может привести к травмам пассажиров. Чуть позже по результатам повторного теста была выявлена та же опасность.

В Hyundai начали работу над проблемой. Там заявили, что у 100% отозванных автомобилей есть дефект, который связан с боковыми шторками безопасности для третьего ряда сидений. Хотя на данный момент о проблеме известно мало, первоначальные уведомления для владельцев запланированы на март.

Тем временем Hyundai выпустила приказ о прекращении продаж модели в США. Все находящиеся у дилеров машины будут находиться там, пока не будет разработано решение.