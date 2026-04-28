У Dacia Sandero появится новая мощная версия

На то, что Dacia Sandero сможет предложить покупателям гибридный вариант, также намекает замеченный шпионами защитный кожух, который скрывает расположенный под днищем тяговый аккумулятор.

Как предполагают инсайдеры, автомобиль получит систему Hybrid 155, в основе которой лежат 1,8-литровый 109-сильный мотор, 50-сильный тяговый электродвигатель и стартер-генератор.

В трансмиссии работаетуникальная роботизированная коробка передач - без сцепления и синхронизаторов, а передачи переключаются кулачковыми муфтами. Избегать рывков помогает электроника.

Учитывая небольшую снаряжённую массу хэтчбека, новинка должна показать хорошую динамику, так как пиковая мощность установки составляет вполне солидные 155 л.с.

