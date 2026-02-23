У Ford от Renault будет миникар

Генеральный директор Renault пояснил изданию, что новые модели останутся автомобилями Ford — именно Ford отвечает за дизайн и функциональность. Renault же участвует в разработке, предоставляя свои платформы, компоненты и доступ к производственным и исследовательским мощностям.

Кроме того, Renault будет отвечать за аппаратную часть и экспертизу в области разработок, но европейские дизайнеры и инженеры Ford получат полную свободу в использовании платформы так, чтобы будущая Ford Fiesta осталась Fiesta по духу и ощущениям.

«Ford также возьмет на себя все продажи и маркетинг», – отметил Франсуа Прово.

