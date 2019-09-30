У Toyota Camry появился полный привод

Японский вариант Toyota Camry — это гибрид с 2,5-литровым атмосферным двигателем и электромотором, в сумме выдающими 211 лошадиных сил. Для модификации e-Four предусмотрена установка еще одного электромотора, но на задней оси. У такой машины пиковая мощность составит около 218 лошадиных сил.
Полноприводный седан ориентирован на покупателей из северных или горных районов Японии, поэтому полный привод здесь задействуется только при старте и отключается после достижения скорости 10 километров в час. В продажу Camry с системой e-Four на японском рынке поступят в середине декабря.
В отличие от Японии на наш рынок гибридный Camry не поставляется. В России модель продается с бензиновыми двигателями объемом 2,0, 2,5 или 3,5 литра. Коробка в зависимости от агрегата может быть либо шести -, либо восьмидиапазонным «автоматом». Начальная цена — 1 573 000 рублей.