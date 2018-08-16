«УАЗы» наконец получат постоянный полный привод

На сегодняшний день разработана и передана заказчику документация на редукторы переднего и заднего мостов. Они спроектированы в алюминиевых картерах с развитым оребрением. Главная передача — гипоидная, а не коническая, как на всех УАЗах. Разработано два варианта главной передачи: тяговитая с передаточным отношением 4,11 и «скоростной» вариант с передаточным отношением 3,7.

Производство редукторов организуют на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ). Там же будут делать двигатели для кроссовера: турбомотор ЗМЗ-223012.10 объемом 2,3 литра мощностью 170 л.с. и «атмосферник» объемом 2,5 литра.