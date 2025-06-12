В продаже появился ранний УАЗ «Головастик»: другая кабина и 4х2

Продавец ничего не рассказал об истории автомобиля, но упомянул, что «Головастик» продаётся с ПТС. Судя по открытым данным, автомобиль в прошлый раз проходил регистрационные действия в июне 1998 года, получив номера Новосибирской области. Затем машина была в частной коллекции в Челябинске, а два года назад сменила хозяина и перебралась в Санкт-Петербург. Реставрацией никто из собственников не занимался.