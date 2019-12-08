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17:17

УАЗ вспомнил уникальную «Буханку» с рулём позади кузова

Пресс-служба завода поделилась снимком ледозаливочного комбайна УАЗ

© УАЗ
Сергей Ильин
В социальных сетях Ульяновского автозавода разместили архивную фотографию машины для заливки льда, созданной на базе УАЗ-452. От обычных «буханок» и «головастиков» льдоуборочный комбайн отличался полным отсутствием кабины в привычном понимании — органы управления находились на платформе сзади.

Специализированные комбайны на ульяновском шасси выпускались в 1960-1970-е годы и предназначались для ухода за ледовыми аренами. Пространство кузова было разделено на несколько секций: внутри находился бак с водой, бункер для сбора ледяной крошки и снега, позади автомобиля закреплялась металлическая конструкция с ножами для обработки льда, поверх которой располагалось кресло оператора.

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Фото: uazbuka.ru

Рулевое управление было выведено назад с помощью карданного шарнира с длинным валом. Установка подсоединялась к штатному рулевому колесу в месте установки сигнала. От привычной кабины у ледозаливочного комбайна оставалась только левая часть с закрашенными стёклами и отсутствующими ручками. Доступ внутрь был нужен только для обслуживания силового агрегата.

Хотя комбайны на базе УАЗ-452 для обслуживания ледовых арен выпускались мелкосерийно около десяти лет, сегодня такая модификация «Буханки» — большая редкость.

Преемники классической «Буханки» УАЗ-450/452 до сих пор выпускаются: цены на грузовички с однорядной кабиной начинаются с 699 тысяч рублей, цельнометаллический фургон обойдётся минимум в 727 тысяч рублей, а за автобус придётся выложить по меньшей мере 757 тысяч рублей.

Источник: УАЗ | Ульяновский Автомобильный Завод | vk.com