УАЗ вспомнил уникальную «Буханку» с рулём позади кузова

Хотя комбайны на базе УАЗ-452 для обслуживания ледовых арен выпускались мелкосерийно около десяти лет, сегодня такая модификация «Буханки» — большая редкость.

Преемники классической «Буханки» УАЗ-450/452 до сих пор выпускаются: цены на грузовички с однорядной кабиной начинаются с 699 тысяч рублей, цельнометаллический фургон обойдётся минимум в 727 тысяч рублей, а за автобус придётся выложить по меньшей мере 757 тысяч рублей.